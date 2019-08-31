شكرا لقرائتكم خبر عن عبارات عنصرية وتأييد للنازية على حساب مؤسس «تويتر».. والشركة: «تعرضنا للقرصنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاجأ مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعدة تغريدات مثيرة للجدل نشرها الحساب الخاص بالأمريكي جاك دورسي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تويتر».

ونشر حساب «دورسي»، الذي يتابعه 4.2 مليون متابع، عدة تغريدات تحمل إهانات عنصرية وشتائم ضد المواطنين الأمريكيين من أصل إفريقي، كما جاءت تغريدة ثانية تدافع عن أودلف هتلر التي قالت إنه كان بريئًا وأدعت أخرى أن هناك قنبلة داخل مقر «تويتر».

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وقام الموقع بنشر بيان رسمي يؤكد فيه تعرض حساب رئيسه التنفيذي ومؤسسه للاختراق، وأنهم يعملون على حل تلك المشكلة، ثم اتبعه ببيان آخر يشرح ما حدث وهو تعرض هاتف «دورسي» للقرصنة من قبل بعض الأشخاص وهم من قاموا بكتابة تلك التغريدات المسيئة والعنصرية.

وتأثرت الشركة بسبب تلك التغريدات المسيئة التي تم حذفها من حساب «دورسي»، حيث هبط سعر سهم «تويتر» بأقل من 1% في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

وأثار تعرض حساب مؤسس «تويتر» للقرصنة موجة من الهجوم اللاذع للشركة، حيث تساءل المستخدمون للموقع عن مدى جودة إجراءات الخصوصية والأمان للموقع التي أدت لاختراق حساب مؤسسه بهذه السهولة.