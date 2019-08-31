فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia. دايت الخليج 365.. Advertisements الإفطار: عجة مكونة من 3 بياض بيض وطماطم مشوية وسبانخ سوتيه. وجبة خفيفة بعد الفطار: 100 جرام من الديك الرومى مع حفنة مكسرات. الغداء: صدر دجاجة مشوية، 150 جرام خضار سوتيه وسلطة خضراء. وجبة خفيفة منتصف الظهر: 100 جرام ديك رومى و شرائح خيار. العشاء: صدر بطة مشوى بدون جلد مع خضار سوتيه أو بروكلي.

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