شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك شرب "جاز".. إسعافات أولية طارئة لحمايته من التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل الأطفال اليومية لا تنتهى من ابتلاع اجسام غريبة أو شرب مواد كميائية خطيرة، ومن بين هذه المواد "الجاز" وهو أحد المشتقات البترولية وعند ابتلاعه يؤدى لمشاكل صحية خطيرة للغاية ويحتاج إلى تدخل طبى فورى بالإضافة لسرعه اجراء اسعافات أوليه للشخص او الطفل الذى ابتلع الجاز لتقليل الآثار الجانبية الناجمة عنه.

فعند شرب "الجاز" يسبب السعال والإختناق ويمكن أن يتطور الأمر لمشاكل صحية بالغه مثل التجشؤ المستمر،الشعور بالدوار، الصداع والخمول، وفى حالات التسمم الشديدة يصل الأمر للإصابة بالتهاب رئوي حاد.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"هناك عدة إسعافات أولية يجب اتباعها عند تناول الطفل أو الشخص مادة كيميائية أو "الجاز" وهى :

يمنع إجبار الطفل على التقيؤ بعد ابتلاع الجاز لأنه قد يؤدى لسوء الحالة والإصابة بالالتهاب الرئوى الحاد.

ممنوع تناول الطفل الحليب أو الماء.

إبقاء المريض صائما لأطول فترة ممكنة منعا لحدوث المضاعفات .

في حالة الاستنشاق يجب نقل الطفل المعرض لشرب الجاز إلى مكان جيد التهوية .

يجب أن يكون في كل منزل معدات الإسعافات الأولية لمواجهة الحوادث اليومية والحالات الطارئة وأهمها:

- شريط لاصق بأحجام مختلفة مع مقص صغير.

- مرهم مضاد للبكتيريا لمنع الجروح من الالتهاب.

- محلول مطهر لتنظيف الجروح الصغيرة.

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- قربة ماء قابلة للتبريد.

- قصاصات كحولية قطنيه لتنظيف الجروح ووضع المضاد الحيوي بعدها.

-ضماد مرن للف الالتواءات.

- شاش بأحجام مختلفة.

- مسكن للالام يعطى بدون وصفة طبية.

- صابون أو معقم لليدين.

- قفازات معقمة.

- ميزان حرارة.

- ملقط.