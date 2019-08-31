شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى المدرسة.. بطرق بسيطة احمى طفلك من الإصابة بأمراض الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويبدأ موسم الدراسة من جديد فى سنوات المدرسة المبكرة، ويبدأ معها موسم الأمراض التى تنتشر بين أطفال المدارس وعلى رأسها نزلات البرد والجديرى المائى، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو ضعف المناعة، وهو ما يتطلب تعويد الطفل على إجراءات وقائية للحفاظ على صحتهم.

ووفقا لموقع "mayoclinic" تنتشر العدوى بين الأطفال نتيجة التعامل المباشر داخل الفصل، وحيث يستنشق الأطفال الجالسون بالقرب منه الرذاذ الملوث ومن ثم ينتشر المرض.

ويعد الغسل المتكرر لليدين من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لمنع الجراثيم من الانتشار، ويجب أن تعلِّم الأم الطفل على ضرورة أن يقوم بغسل اليدين قبل تناول الطعام، بعد استخدام المرحاض، بعد تمخيط الأنف، أو السعال، أو العطس.

- ويجب استخدام مطهر الأيدي خلال التواجد بالمدرسة خشية انتقال العدوى من التلامس.

- التأكيد على الطفل على تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال.

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- المحافظة على اليدين بعيده عن الأعين والأنف والفم.

- الابتعاد عن الجلوس بالمناطق الباردة لعدم التعرض لنزلات البرد.

- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص يعانى من البرد.

- أخذ التطعيمات اللازمة ضد الأنفلوانزا والبرد فى المواعيد المحددة لمنع انتشار المرض.

- التأكيد على الطفل على هذه الممارسات أيضا عند عودته إلى المنزل لمنع انتشار المرض بين أفراد الأسرة والأخوة فى الأعمار المختلفة.