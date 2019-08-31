طريقة خسارة الوزن بحسب صفات الشخصية

يمكن خسارة الوزن بطرق مختلفة أفضلها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن من المفيد في الوقت نفسه مراعاة بعض الأمور مثل الطباع والشخصية. فهي تؤثر على النتيجة التي يتم الحصول عليها اثناء اتباع رجيم يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم وخسارة الوزن.



من اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة ودائمة من الضروري مراعاة الكثير من الامور منها نوع الطعام الذي يتم تناوله يومياً ودرجة النشاط البدني. وفي موازاة ذلك يجب الانتباه إلى ابرز صفة تتسم بها الشخصية لأن هذا يساعد على اكتشاف افضل طريقة للتخلص من الوزن الزائد في أقصر مدة ممكنة.

1 الشخصية التي تستحق الثقة



لا يعتبر خسارة الوزن مهمة سهلة لكنه يصبح كذلك في حال اتباع نظام حياتي صحي. ويقوم هذا النظام على تناول وجبات صحية في مواعيد محددة والتخلي عن الوجبات الدسمة والغنية بالسكر والتركيز على شرب كمية كافية من الماء. وهو ما يمكن كل من يتمتع بصفات تجعله محط ثقة الأشخاص المحيطين به فعله. فعادة ما يتسم هذا الشخص بميله إلى احترام القواعد والأنظمة ومنها تلك التي ترتبط بمواعيد الوجبات وأصنافها.



2 الشخصية الاجتماعية والودودة



يعني هذا القدرة على التكيف مع المجتمع المحيط ومع طباع وشخصيات كل من ينتمي إليه. كما يشير إلى التمتع بالحيوية وحب المرح والحوار. اما الطريقة الأفضل لخسارة الوزن في هذه الحالة فهي التركيز على ممارسة الرياضية وخصوصاً السباحة والاسترخاء بين الحين والآخر مع الاستماع الى الموسيقى والتوقف عن تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

3 الشخصية المرحة



لا تعني هذه الشخصية الميل إلى المرح فقط، بل تشير ايضاً إلى سرعة الانفعال والاستجابة للعواطف من كل نوع أيضاً. وتدل على قدرة كبيرة على خسارة الوزن من خلال مقاومة الرغبة في تناول المحليات مثل الشوكولا وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وينصح أصحاب هذه الشخصية ايضاً بالاستعانة بحمام ماء دافئ مع الزيوت الأساسية بين الحين والآخر.

4 الشخصية المتعاونة

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يواجه أصحاب هذه الشخصية غالباً مشكلة على مستوى حرق الدهون لأن الطعام يعتبر بالنسبة إليهم طريقة للتخلص من التوتر. ورغم هذا يمكنهم اتباع بعض الطرق التي تساعدهم على استعادة الرشاقة من خلال تنظيم مواعيد الوجبات وتدوين ما يتم أكله خلال النهار على مفكرة خاصة من اجل ملاحظة الاخطاء التي يجري ارتكابها يومياً.

5 الشخصية المثالية



يعني هذا السعي دائماً إلى القيام بالمهمات واداء الاعمال على اكمل وجه ومن دون ارتكاب اي أخطاء. ولهذا يعتبر اتباع نظام غذائي صحي بالتعاون مع اختصاصية تغذية من افضل الطرق التي تساعد الاشخاص الذين يمتلكون هذه الشخصية على خسارة الوزن. فهم يتمتعون بالقدرة على اتباع القواعد بحذافيرها ومن دون اي مخالفة ولهذا يمكنهم التخلص من الوزن الزائد في مدة قصيرة.

6 الشخصية الانانية



يعتبر الشخص الاناني الاكثر قدرة على خسارة الوزن. فهو يحب ذاته ويرغب في ان يحقق لنفسه افضل الاهداف وان يحصل على كل ما هو مميز وجميل. ولهذا يلجأ في طعامه الى الخيارات الصحية والمدروسة لأن هذا يصب في مصلحته الخاصة. كما انه يرفض إلحاق الاذى بصحته لأنه يعتبرها ملكاً له. ولهذا يحرص على العناية بها بكل الطرق. ومن اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة ومن دون استعادته في وقت لاحق ينصح بممارسة التمارين الرياضية وان كان هذا يشعره بالتعب.

