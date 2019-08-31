شكرا لقرائتكم خبر عن النوم سلطان.. لو بتعانى من الأرق وقلة النوم بخطوات بسيطة سيطر على مشكلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على قدر كاف من النوم من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة العامة للجسم وزيادة القدرة على اكتمال النشاطات اليومية، ولكن هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على التمتع بنوم هانئ بالليل من ضغط العمل ومسئوليات العائلة إلى التحديات غير المتوقعة كالأمراض.

وهناك عدة عادات يومية يمكن ابتاعها للحصول على نوم هادئ بالرغم من المعوقات للحصول على هذا القدر بشكل طبيعى، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

يجب عدم تخصيص أكثر من ثماني ساعات للنوم خلال اليوم، وتبلغ مدة النوم الموصى بها لشخص بالغ صحيح سبع ساعات على الأقل فلا يحتاج الجسم لصحته أكثر من ذلك.

فالبتالى الأمر يستلزم الاهتمام بمواعيد ثابتة في النوم وفي الاستيقاظ كل يوم، ويجب الابتعاد عن اختلاف مواعيد النوم طوال أيام الأسبوع وفى العطلات الأسبوعية، بحيث لا تزيد عن ساعة واحدة فيعزز الالتزام بالمواعيد من دورة النوم والاستيقاظ للجسم.

عند عدم القدرة على النوم فى غضون 20 دقيقة من الدخول إلى السرير يجب مغادرتها فورا والقيام بأى نشاط آخر يحافظ على الاسترخاء مثل الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة حتى تتخلص من الطاقة السلبية المتواجدة بالجسم.

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لا تذهب للنوم وأنت جائع أو متناول طعام كثيرا، خاصة الوجبات الدسمة قبل موعد النوم بساعتين لأنه يزيد من القلق وعدم القدره على النوم.

يجب عدم تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين أو تدخين السجائر قبل النوم.

يجب اختيار غرفة هادئة ومظلمة وساكنة للحصول على نوم جيد والمساعدة فى الدخول إلى النوم بسهولة، بال‘ضافة إلى تجنب الاستخدام المطول للشاشات المشعة للضوء قبل موعد النوم.

ضرورة تجنب الغفوات الطويلة أثناء اليوم والتى يمكنها التداخل مع النوم أثناء الليل.

ممارسة النشاط البدنى المنتظم يحسن من النوم.

حاول التخلص من القلق أو المخاوف قبل وقت النوم.

قد يساعد السيطرة على الإجهاد والتأمل فى الخلود إلى النوم بهدوء.