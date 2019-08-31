شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. نصائح للتغلب على الجفاف فى حر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف من المخاطر الصحية التي يواجهها كبار السن، خاصة فى فصل الصيف والتعرض لآشعة الشمس، ومع كبر السن يفتقد الإنسان للشعور بالعطش، لذا يكون أكثر عرضة للجفاف، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وفقدان الشعور بالعطش عند كبار السن يجعلهم لا يشربون المياه والسوائل بكميات كافية، ومع تكرار الأمر يحدث الجفاف، ومن غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب هذا الانخفاض فى الشعور بالعطش.



أهمية شرب الماء لكبار السن

كبار السن هم أيضًا أكثر عرضة للجفاف نظرًا لتغير تكوين الجسم مع تقدم العمر، حيث يكون لديهم كميات أقل من الماء في أجسادهم، ولأن الماء ضروري لكل أعضاء الجسم، من مرونة المفاصل إلى تنظيم درجة حرارة الجسم وضخ الدم إلى العضلات، إلا إن عدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.

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ومما يزيد المشكلة أن أعراض الجفاف لدى كبار السن غالباً ما يصعب التعرف عليها ومن العلامات المبكرة للجفاف، جفاف الفم والتعب والدوار وتشنجات العضلات.





نصائح لمنع الجفاف عند كبار السن-أفضل طريقة لمنع الجفاف هى ترطيب الجسم بشرب 8 أكواب من المياه يومياً حتى إذا لم تشعر بالعطش.

-حاول أن تقدم بعض الفواكه أو النكهات مع الماء أو استبدله ببعض الحليب أو العصير بدون سكر.

-تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل: الخضروات والفواكه.

- اجعل شرب الماء من العادات اليومية المفيدة لصحتك.