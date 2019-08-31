علاجات طبيعية لزيادة الشهية.. 4 طرق سهلة لتحسين الهضم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المهم للغاية الحفاظ على الجهاز الهضمى، لذلك يقال إن مفتاح الجسم السليم هو الهضم الجيد، وبالتالى فإن ضعف الهضم وفقا لتقرير موقع " indiatimes " يؤدى إلى ضعف الجسم، وبدون هضم جيد لا يمكنك التغلب على ضعف الجسم، وبالتالى فإن الصحة الجيدة هي علامة على وجود نظام هضمي أفضل، وتشمل أعراض خلل الجهاز الهضمى:
كثرة الغازات.
تهيج المعدة.
الحموضة.طرق تحسين الجهاز الهضمى بذور الشمر
بذور الشمر مفيدة في تحسين الهضم، وللحفاظ على هدوء معدتك ضع بعض بذور الشمر في الفم وامضغه بشكل صحيح، سيساعدك على إزالة اضطرابات الهضم.
الزنجبيل
إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشاكل عسر الهضم أو الغازات، فثبت أن الزنجبيل مفيد جدًا فى توفير راحة فورية من عسر الهضم.
عسر الهضم
الصبار
يمكن استخدام الأعشاب مثل الصبار للتخلص من مشاكل عسر الهضم، من خلال تناول عصير الصبار بشكل منتظم، يجعل العصب الهضمي قويا ويزيل السموم الإضافية الموجودة في الجسم.
القرفة
تساعد القرفة على تحسين الهضم وتخفيف غازات المعدة، ويمكنك وضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الساخن وغليها لبضع دقائق، الأمر الذى يحسن عملية الهضم لديك.
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