شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لزيادة الشهية.. 4 طرق سهلة لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المهم للغاية الحفاظ على الجهاز الهضمى، لذلك يقال إن مفتاح الجسم السليم هو الهضم الجيد، وبالتالى فإن ضعف الهضم وفقا لتقرير موقع " indiatimes " يؤدى إلى ضعف الجسم، وبدون هضم جيد لا يمكنك التغلب على ضعف الجسم، وبالتالى فإن الصحة الجيدة هي علامة على وجود نظام هضمي أفضل، وتشمل أعراض خلل الجهاز الهضمى:

كثرة الغازات.

تهيج المعدة.

الحموضة.

بذور الشمر مفيدة في تحسين الهضم، وللحفاظ على هدوء معدتك ضع بعض بذور الشمر في الفم وامضغه بشكل صحيح، سيساعدك على إزالة اضطرابات الهضم.

Advertisements

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشاكل عسر الهضم أو الغازات، فثبت أن الزنجبيل مفيد جدًا فى توفير راحة فورية من عسر الهضم.



عسر الهضم

يمكن استخدام الأعشاب مثل الصبار للتخلص من مشاكل عسر الهضم، من خلال تناول عصير الصبار بشكل منتظم، يجعل العصب الهضمي قويا ويزيل السموم الإضافية الموجودة في الجسم.

تساعد القرفة على تحسين الهضم وتخفيف غازات المعدة، ويمكنك وضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الساخن وغليها لبضع دقائق، الأمر الذى يحسن عملية الهضم لديك.