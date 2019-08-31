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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تشير لإصابتك بحصوات المثانة.. منها كثرة التبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات المثانة عبارة عن كتل صلبة من المعادن يمكن أن تتشكل داخل المثانة، وبالرغم من أنها قد لا تسبب أي أعراض إذا كانت صغيرة بما يكفي لتمريرها خارج المثانة عند التبول، لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من حصوات المثانة يعانون من أعراض، لأن هذه الحصوات تهيج جدار المثانة وتعرقل تدفق البول، وفقاً لموقع "NHS".
اعراض حصوات المثانة هناك مجموعة من الأعراض لحصوات المثانة منها:
-آلام أسفل البطن، والتي غالباً ما تكون شديدة.
- ألم أو صعوبة عند التبول.
-التبول بشكل متكرر (خاصة في الليل).
-بول غائم أو داكن اللون.
-دم في البول.
وتؤثر معظم حالات حصوات المثانة على الرجال البالغين من العمر 50 عامًا أو أكبر نظرًا لارتباطها بتضخم البروستاتا، ولكن يمكن لكل من الرجال والنساء الإصابة بحصوات المثانة.
حصوات المثانة
علاج حصوات المثانة
عادة ما تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالة الحصوات من المثانة، حيث يتم استخدام أنبوب رفيع (منظار المثانة) مزود بكاميرا في النهاية للعثور على حصوات المثانة.
وسيستخدم منظار المثانة بعد ذلك أجهزة تكسير الحصوات أو أشعة الليزر أو الموجات فوق الصوتية لتفريق الحجارة قبل إزالتها، ومن المهم، معالجة الأسباب التى أدت لتكون حصوات المثانة لمنع ظهور حصوات جديدة في المستقبل.
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