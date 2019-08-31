شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لنظام غذائى صديق لجهازك الهضمى.. منها تناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير منا يتناول الأطعمة المقلية والمليئة بالزيوت والدهون، وهو ما يسبب اضطراباً فى المعدة ومشاكل فى الهضم، لكن اتباع نظام غذائى صحى يساعد على تحسين عملية الهضم، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة من الأطعمة التى تعتبر صديقة للجهاز الهضمى، وفقاً لموقع "NHS".



نظام غذائى لتحسين الهضم 1- الأطعمة الغنية بالألياف تمنع الإمساكاتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد على الهضم ومنع الإمساك، للحصول على أمعاء صحية ، تحتاج إلى ألياف من مجموعة متنوعة من المصادر ، مثل: الخبز الكامل، الأرز البني، الفاكهة والخضار، الفول، الشوفان.





2- اشرب الكثير من السوائل للمساعدة في الهضممن المهم الحفاظ على شرب الماء، فهو يشجع مرور النفايات من خلال الجهاز الهضمي ويساعد على تليين البراز.

من الطرق الجيدة للتأكد من حصولك على سوائل كافية شرب كوب من الماء مع كل وجبة وتجنب الإفراط فى مشروبات الكافيين لأنها يمكن أن تسبب الحرقة.

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3- تقليل الدهون 3- تقليل الدهون الأطعمة الدهنية، مثل رقائق البرجر والأطعمة المقلية، يصعب هضمها ويمكن أن تسبب آلام وحرقة في المعدة، لذا حاول أن تأكل المزيد من اللحوم والأسماك الخالية من الدهن، وشرب الحليب منزوع الدسم.



الجهازالهضمى

4- ابتعد عن الأطعمة التى تؤثر على صحة الأمعاء بعض الناس يجدون أغذية معينة تسبب لهم مشاكل، مثل الطماطم والفواكه الحمضية والمشروبات الغازية التى يمكنأن تسبب حرقة في المعدة للبعض، لذا ابتعد عن أى نوع طعام يسبب لك المشاكل. 4- ابتعد عن الأطعمة التى تؤثر على صحة الأمعاء بعض الناس يجدون أغذية معينة تسبب لهم مشاكل، مثل الطماطم والفواكه الحمضية والمشروبات الغازية التى يمكنأن تسبب حرقة في المعدة للبعض، لذا ابتعد عن أى نوع طعام يسبب لك المشاكل.





5- تناول الزبادى الغنى بالبروبايوتيكالبروبيوتيك هي ما يسمى "البكتيريا الصديقة" التي تحدث أيضًا بشكل طبيعي في القناة الهضمية وتم ربطها بجميع أنواع الفوائد الصحية الهضمية، بما في ذلك المساعدة في متلازمة القولون العصبي وإسهال المسافر، وتوجد فى الزبادى واللبن الرايب.