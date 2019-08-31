شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الألم عند التبول..قد يكون بسب التهاب أو حصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر البول أو التبول المؤلم أو الألم أثناء التبول مشكلة شائعة تواجهها النساء والرجال على حد سواء.

عند حدوث هذه الحالة تتأثر المثانة والأعضاء القريبة، مما يتسبب في ألم مفرط أثناء التبول، ووفقا لتقرير موقع " health" ففي بعض الأحيان، يكون التلف كبيراً بحيث يمكن أن يكون هناك دم فى مجرى البول.

وعندما نتحدث عن التبول المؤلم، فإن العديد من المخاوف الصحية مثل التهابات المسالك البولية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والحصوات يمكن أن تكون بعض الأسباب وراء ذلك، ومع ذلك فإن النقطة الرئيسية هنا هي عدم تجاهل التبول المؤلم.

إذا لم يعالج ألم التبول في الوقت المحدد، يمكن أن يؤدى إلى أعراض أخرى في الجسم، فمثلا يمكن أن يسبب اضطراب فى الدورة الشهرية عند النساء.

فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي تؤدي إلى التبول المؤلم لدى الرجال والنساء:



حصوات المثانة

التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية يسبب ألمًا مفرطًا أثناء التبول، وهذا قد يكون بسبب توازن درجة الحموضة المضطربة في المهبل، أو قد يحدث بسبب عدة أسباب ، بما في ذلك الجفاف والنظافة غير السليمة، وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية رائحة كريهة في البول والحمى والألم في البطن.

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حصوات الكلى

الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من المياه غالباً ما يواجهون مشاكل حصوات الكلى الذى يسبب ألم عند التبول، وإذا كانت هذه الحصوات كبيرة، فإنها تؤدي إلى ألم مفرط في البطن وألم أثناء التبول.

الآثار الجانبية للأدوية

كل نوع دواء يتفاعل بشكل مختلف، والبعض منهم له حتى آثاره الجانبية، واحد منها هو التبول المؤلم، وفى حالات سرطان المثانة يمكن أن يؤدى الدواء الموصوف إلى الألم أثناء التبول.

خراج على المبايض

تشكل أكياس المبيض مشكلة صحية شائعة لدى النساء بسبب العديد من التغيرات الهرمونية، فالنساء الذين يعانون من أعراض مثل النزيف المهبلى أو ألم الحيض، أو ألم أسفل الظهر يجب عرضهم على الطبيب للتحقق من الخراجات المبيضية.