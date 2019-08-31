شكرا لقرائتكم خبر عن للستات وممارسو الرياضة.. تناول الغذاء الغنى بالبروتين قبل النوم لن يضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنصح دائمًا أن تكون وجبة الإفطار فى الصباح أثقل وجبة فى اليوم، وأن يكون العشاء خفيفًا وصحيًا للغاية.

وعادة ما يذهب الناس لتناول نظام غذائى غنى بالبروتين فى الإفطار لزيادة القدرة على التحمل والطاقة، وتجنب تناول نظام غذائى كبير من البروتين لتناول العشاء.

لكن دراسة جديدة ادعت أن تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين فى الليل ليست فكرة سيئة ولا تضيف إلى دهون البطن، هذه الدراسة التى نشرت فى مجلة " Nutrition" درست العلاقة بين العشاء وزيادة الوزن والتمثيل الغذائى، خاصة فى النساء الناشطات رياضيا.

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول البروتين فى الليل لم يؤثر سلبا على العملية الهضمية، مع عدم وجود تراكم دهنى قليل أو حول الدهون حول البطن. وذكر مؤلف الدراسة مايكل أورمسبى، أستاذ مساعد فى كلية العلوم الإنسانية، أن الناس يعتقدون منذ فترة طويلة أن تناول الطعام قبل النوم يؤدى إلى ضعف التمثيل الغذائى وزيادة الوزن.

Advertisements



تناول البرويتن فى المساء

يُنصح دائمًا أن تكون وجبة الإفطار فى الصباح أثقل وجبة فى اليوم، وأن يكون العشاء خفيفًا وصحيًا للغاية.

وعادة ما يذهب الناس لتناول نظام غذائى غنى بالبروتين فى الإفطار لزيادة القدرة على التحمل والطاقة، وتجنب تناول نظام غذائى كبير من البروتين لتناول العشاء.

لكن دراسة جديدة ادعت أن تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين فى الليل ليست فكرة سيئة ولا تضيف إلى دهون البطن، هذه الدراسة التى نشرت فى مجلة " Nutrition" درست العلاقة بين العشاء وزيادة الوزن والتمثيل الغذائى، خاصة فى النساء الناشطات رياضيا.

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول البروتين فى الليل لم يؤثر سلبا على العملية الهضمية، مع عدم وجود تراكم دهنى قليل أو حول الدهون حول البطن. وذكر مؤلف الدراسة مايكل أورمسبى، أستاذ مساعد فى كلية العلوم الإنسانية، أن الناس يعتقدون منذ فترة طويلة أن تناول الطعام قبل النوم يؤدى إلى ضعف التمثيل الغذائى وزيادة الوزن.