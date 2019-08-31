شكرا لقرائتكم خبر عن التنفس العميق مش بس لصحة جسمك.. اعرف كيف يؤثر على نوبات فرحك وغضبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنفس من الدورات الطبيعية التى تحدث فى الجسم دون تحكم منا مثل ضربات القلب، فنحن لدينا نمط منتظم للتنفس.

أهمية التنفس كبيرة للتحكم فى العقل ونوبات الغضب أو الفرح، فوفقا لتقرير موقع "webmd" ترتبط فتحة الأنف اليمنى بالجهاز العصبي الودي مما يشير إلى النشاط، بينما ترتبط فتحة الأنف اليسرى بالجهاز العصبى اللاودي وهو يعنى الراحة.

كل ساعتين يمكن أن يحدث تحول فى نمط التنفس، بسبب الاختلاف الواضح بين النهار والليل، وبشكل عام تكون فتحة الأنف اليمنى هي الغالبة خلال النهار، وفتحة الأنف اليسرى في الليل، وهذا يرتبط مباشرة بحركات الشمس والقمر.

وعندما يحدث خلل فى التوازن الطبيعى يحدث التبديل فى الوظائف، على سبيل المثال عندما نكون غاضبين يتم تشغيل الاستجابة العصبية الودية، وبالتالى يصبح الأنف الأيمن هو المسيطر، ويحدث الشىء نفسه عندما يكون لدينا الكثير من الخوف أو القلق.

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وخلال هذه الاستجابة الودية يتم إطلاق هرمونات الأدرينالين والكورتيزول والنورادرينالين في الدم، وبالتالي تحدث دقات القلب بشكل أسرع، ويزداد ضغط الدم لدينا، ولعكس هذا يمكنك تجربة تمرين بسيط للتنفس:



تنفس عميق

اغلق فتحة الأنف اليمنى بإبهامك الأيمن وخذ أنفاسك ببطء وعمق من خلال أنفك اليسرى، وتنفس بعمق في بطنك وافرج عن التنفس بالكامل في كل مرة، ثم تابع التنفس من 8 إلى 10 مرات من خلال فتحة الأنف اليسرى، مع إبقاء فتحة الأنف اليمنى مغلقة طوال الوقت.

عادة سوف يتوقف قلبك عن الدق سريعا وسوف تهدأ وتتبدد الشحنة العاطفية المتمثلة فى الغضب أو الخوف أو القلق إلى حد كبير، ولكن إذا كنت تعانى من اضطراب القلق فيرجى استشارة طبيبك.

وقت شروق الشمس نشهد تحولًا بطيئًا من فتحة الأنف اليسرى إلى اليمين، وعند غروب الشمس، يحدث تحول تدريجي من فتحة الأنف اليمنى إلى اليسار.