شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض غدة درقية.. أطعمة ابعد عنها عشان صحتك متتأثرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية واحدة من الأمراض الشهيرة التى تؤثر على صحة الجسم سواء بفرط نشاط الغدة أو نقص نشاط الغدة، فكلاهما يسببان ضعفا عاما فى الجسم والتعب والإرهاق الشديد، ولا بد من تناول بعض الأدوية التى تساعد على الشفاء وعدم حدوث أى مضاعفات.

ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض الأطعمة التى ينصح مرضى الغدة الدرقية بتجنبها منعا لحدوث أى مشاكل وهى:



مريض الغدة الدرقية

1: ينصح بتجنب تناول الأطعمة الدهنية، حيث إنها تؤثر على نشاط الغدة الدرقية وتسبب مشاكل صحية عديدة للمرضى.

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2: يجب الابتعاد عن الكافيين حيث تحتوى هذه المشروبات على بعض المواد التى تعيق امتصاص الدواء.

3: الخضراوات الصلبة مثل الكرنب والبروكلى، حيث تحتوى هذه الأطعمة على نسبة عالية من الألياف التى تسبب اضطرابات فى الغدة الدرقية.

4: ينصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة ومنها "اللانشون، السجق، الهوت دوج"، وبعض اللحوم المصنعة التى تؤثر على الغدة الدرقية.

5: الصويا، من الأطعمة التى تؤثر على هرمون الغدة وتسبب خلل شديد به ، لذلك ينصح مرضى الغدة الدرقية بتناوله.