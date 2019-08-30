شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. طرق بسيطة للوقاية من ضعف البصر بسبب تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط فترة الشيخوخه بكثير من المشاكل الصحية والإصابة بعدد من الأمراض وأهم تلك المشاكل ضعف البصر وتراجع مستوى النظر وأهم تلك الأعراض وجود صعوبة فى التفريق بين بعض الألوان كالتمييز بين الأزرق والأخضر وغيرها من المشاكل البصرية .

ووفقا لموقع " healthline" تتمثل أعراض مشاكل البصر بسبب الشيخوخه وتقدم العمر وجود صعوبة برؤية الأشياء القريبة، ضبابية الرؤية، رؤية هالة حول الضوء، ضعف الرؤية بالليل أو الرؤية المزدوجة.

وهناك عده عوامل تزيد من خطر الاصابة بمشاكل الرؤية عند كبار السن وأهمها الاصابة بمرض السكر والتدخين وأيضا التغيرات البيئية كالتعرض لأشعه الشمس لفترة طويلة، بالإضافة إلى التعرض المستمر لشاشات الكمبيوتر والتليفزيون والشاشات الالكترونية والموبايلات.

وهناك عده طرق يجب على كبار السن اتباعها للوقاية من خطر الاصابة بمشاكل الرؤية واهمها مراجعه اخصائي العيون مره كل سنتين عل الأقل، الفحص المستمر لاكتشاف الأمراض التى تصيب العين مثل إعتام عدسة العين او تنكس بقعي، المياه الزرقاء ،اعتلال الشبكية بسبب السكري.

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عند ارتداء نظارة طبية يجب التأكد من اختيار العدسات الصحيحة للحفاظ على النظر.

يجب المحافظة على النظارة نظيفة ومحمية فالعدسات المخدوشة تزيد من مشاكل الرؤية وتقلل وضوح الرؤية.

الإضاءة الجيدة مهمة فالمحافظة على نظافة النافذة وفتح الستارة كاملة خاصة عند القراءه والعمل يجب التأكد من الإضاءة مناسبة وأن تكون الإضاءة أمامية.

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