الاعتلال العصبى المحيطى.. ما هو وكيف يتم علاجه طبيعيا لتقليل الألم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الأعصاب الطرفية فى الدماغ والنخاع الشوكى دورًا مهمًا فى حركة الجسم ككل وتصرفاته. هذه المجموعة من الأعصاب ترسل إشارة إلى بقية الجسم لأداء الخطوات اللازمة، وأى ضرر أو اضطراب فى هذه الأعصاب يؤثر بشكل مباشر على نقل الرسائل إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتأثر الاستجابة للألم وردود الفعل ودرجة الحرارة فى جسم الإنسان.
فى معظم الحالات، ووفقا لتقرير موقع "healthline" يمكن أن يكون تلف الأعصاب الطرفية سببًا لمرض السكر المفرط وإدمان الكحول والإصابات والصدمات.
ويمكن أن يظهر اعتلال الأعصاب المحيطى الأعراض بشكل مفاجئ أو قد يبدأ بمؤشرات طفيفة، ويعتمد علاج هذه المتلازمة المعينة فى الغالب على معرفة السبب وراء ذلك، ومع ذلك يمكن إدارة هذه الحالة بشكل جيد للغاية من خلال اتباع مجموعة من العلاجات الطبيعية والعلاجات مع الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.
فيما يلى بعض النصائح الفعالة لأولئك الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية:
اعتلال الأعصاب
ممارسة الرياضة هى أفضل علاج لمعظم الحالات الصحية، خاصة إذا كانت بانتظام، يخفف من ألم اعتلال الأعصاب المحيطية لأنه يعزز تدفق الدم فى الجسم، مما يؤدى إلى انخفاض الألم.
العلاج بالإبر
الوخز بالإبر هو علاج بديل رائع لعلاج حالات مثل التنميل والألم والعديد من الحالات الصحية الأخرى، فعن طريق الضغط على نقاط الضغط، يتم تشغيل الجهاز العصبى لإطلاق المواد الكيميائية، والتى تساعد بشكل مباشر فى تخفيف الألم.
العلاج بالزيوت العطرية
معظم الزيوت العطرية لها خصائص تخفيف الألم ومضادة للالتهابات، والتى هى فعالة فى علاج أعراض الاعتلال العصبى المحيطى، لأنها لا تخفف الألم فحسب، بل تعزز عملية الشفاء مع الأدوية.
الإقلاع عن الكحول
فى معظم الحالات يعتبر الاعتلال العصبى المحيطى سببًا للإفراط فى شرب الكحول، ولمواجهة هذه الأعراض يُنصح بالتوقف عن شرب الجسم للشفاء بشكل أسرع وبطريقة أفضل، فإدمان الكحول يمكن أن يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية، بما فى ذلك مرض السكر، والنوبات القلبية، وارتفاع مستويات الكولسترول، وكل هذه الأسباب تساهم أيضًا فى اعتلال الأعصاب المحيطى.
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