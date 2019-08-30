شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتلال العصبى المحيطى.. ما هو وكيف يتم علاجه طبيعيا لتقليل الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الأعصاب الطرفية فى الدماغ والنخاع الشوكى دورًا مهمًا فى حركة الجسم ككل وتصرفاته. هذه المجموعة من الأعصاب ترسل إشارة إلى بقية الجسم لأداء الخطوات اللازمة، وأى ضرر أو اضطراب فى هذه الأعصاب يؤثر بشكل مباشر على نقل الرسائل إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتأثر الاستجابة للألم وردود الفعل ودرجة الحرارة فى جسم الإنسان.

فى معظم الحالات، ووفقا لتقرير موقع "healthline" يمكن أن يكون تلف الأعصاب الطرفية سببًا لمرض السكر المفرط وإدمان الكحول والإصابات والصدمات.

ويمكن أن يظهر اعتلال الأعصاب المحيطى الأعراض بشكل مفاجئ أو قد يبدأ بمؤشرات طفيفة، ويعتمد علاج هذه المتلازمة المعينة فى الغالب على معرفة السبب وراء ذلك، ومع ذلك يمكن إدارة هذه الحالة بشكل جيد للغاية من خلال اتباع مجموعة من العلاجات الطبيعية والعلاجات مع الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

فيما يلى بعض النصائح الفعالة لأولئك الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية: