شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدوى الكلب.. سيدة تفقد ساقيها و6 أصابع من يديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت سيدة مسنه تبلغ من العمر 60 عاما قدميها و6 من أصابع يدها بعد إصابتها بعدوى دموية من مرض بكتيرى خطير تنتقل العدوى منه من لعاب الكلاب والقطط ويصيب البشر الذين يعانون من مشاكل فى المناعة.

كاثي روبرتس من ولايه أوكلاهوما الأمريكية شعرت بأعراض شبيهة بالإنفلونزا وذهبت إلى المستشفي للفحص الطبى وتبين أنها مصابة بعدوى دموية من مرض بكتيري يُدعى "capnocytophaga canimorsus" والذى يوجد في لعاب الكلاب والقطط السليمة ولكن يمكن أن يؤدي إلى إصابة البشر الذين يعانون من نقص المناعة، واضطرت السيده الأمريكية إلى بتر ساقيها وستة أصابع بعد إصابتها بعدوى قاتلة من كلب صغير لها، حيث أكد الأطباء أن عدوى الدم انتشرت في جميع أنحاء جسدها والتي انتقلت اليها من لعاب كلبها.، مما أدى إلى التلف الشديد للأنسجة والعضلات وبتر ساقيها وبعض أصابعها.

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ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فأن السيده تذكرت الواقعه التى جعلت لعاب الكلب يصل إليها وقالت روبرتس "كنت أعطي كلبي الصغير بعض الدجاج في إحدى الليالي وأخذ قطعة الدجاج من يدي لم أكن مهتمة لما قام به الكلب من خدش يدى بجرح بسيط للجلد وقامت بغسله بماء نظيفه ووضع مرهم مضاد حيوى على الجرح دون ان أعطيه اهتمام".

لكن الأطباء أجروا اختبارات دم واكتشفوا أنها مصابة بعدوى مسببة للأمراض البكتيرية انتقلت اليها من لعاب الكلب .