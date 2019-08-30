شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأفضل 5 أطعمة لمريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السكر واحد من الأمراض المزمنة التى تؤثر على أعضاء الجسم وتسبب التلف الشديد لها، لذلك ينصح مرضى السكر بإتباع نظام صحى وغذائى للوقاية من مضاعفات المرض.

ويقدم الخليج 365 قائمة بأفضل الأطعمة المناسبة لمرض السكر وفقا لما ذكره موقعhealthline



اطعمة لمريض السكر

1:الاهتمام بتناول الخضروات ومنها "البروكلى والبنجر والخرشوف والطماطم "وغيرها من الخضروات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الامراض كما انها تعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

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2:الاهتمام بتناول الفراولة فهى من الفواكه التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تنظم نسبة السكر فى الدم.

3:الإكثار من تناول الأسماك وخصوصا سمك السلمون، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الاحماض الدهنية والفيتامينات التى تنظم نسبة السكر فى الدم.

4:تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحافظ على مستوى السكر فى الدم.

5:الفاصوليا، واحدة من البقوليات الهامة لمرضى السكر والتى ينصح المرضى بالإكثار من تناولها نظرا لما تحتويه من خصائص مهمة وتساعد على تنظيم نسبة السكر.