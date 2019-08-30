برشلونة ينسحب من صفقة نيمار بسبب طلبات سان جيرمان التعجيزية

أصبحت فرص البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ضعيفة للغاية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة قرر رفض مطالب باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن نيمار، حيث طلب النادي الباريسي الحصول على 215 مليون دولار كاملة أو ضم الثلاثي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي ومواطنه جان كلير توديبو، إضافة إلى مبلغ مالي، وذلك للموافقة على رحيل الدولي البرازيلي.

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وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماع وقرر رفض مطالب باريس سان جيرمان، بعد دراسة كاملة بعدما تبين لها أنها تعجيزية، ومن الصعب تلبيتها.

الصحيفة الإسبانية لم تكن المصدر الوحيد الذي أعلن رفض برشلونة مطالب الفريق الفرنسي، حيث أكدت الإذاعة الفرنسية "مونت كارلو" أيضا أن بطل الدوري الإسباني استبعد عودة نيمار بسبب مغالاة النادي الباريسي.

وابتعد نيمار عن المشاركة مع سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي في ظل غموض مستقبله، حيث غاب عن الموسم التحضيري، والجولات الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب البرازيلي رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو، لكنه طلب الرحيل عن النادي الفرنسي بسبب فشل مشروعه على الصعيد الأوروبي.