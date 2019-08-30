القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدث تاريخي تستعد دولة الإمارات لاستقباله في سبتمبر ٢٠١٩.. هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يحلق إلى محطة الفضاء الدولية.. بعد انقطاع العرب عن مجال الفضاء لأكثر من ٣٢ عاما.
كاميرا "العين الإخبارية" التقت مساعد المدير العام للشؤون العلمية في مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء سالم المري؛ للحديث عن تفاصيل الرحلة واستعداداتها.
مهمة رائد الفضاء الإماراتي تخللها تدريب مكثف للتعامل مع مختلف التقنيات الحديثة على متن محطة الفضاء الدولية، لتذليل أي عقبات قد يواجهها أثناء الرحلة.
تحرص دولة الإمارات ممثلة في مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، ليس فقط على إرسال رواد إماراتيين إلى الفضاء، بل أيضا على إعداد برنامج فضائي إماراتي مستدام يكون منطلقا لرحلات فضائية مقبلة.
التراثان: الإماراتي والإسلامي، سيكونان حاضريْن في الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يصطحب هزاع المنصوري معه مقتنيات عدة؛ أهمها نسخة من المصحف الشريف وعلم دولة الإمارات، إضافة إلى أكلة "البلاليط" الشعبية الإماراتية.
أمانة ثقيلة يحملها رائد الفضاء الإماراتي على عاتقه، فآمال العرب معلقة على نجاح رحلته إلى الفضاء، ولكن دولة الإمارات وشعبها أهل لتحمل المسؤولية.. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل رحلة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.