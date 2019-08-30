تقرير.. رونالدو يواجه ضحيته المفضلة وصدامات متكررة في دوري الأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الخميس، في إمارة "موناكو" الفرنسية، عن مجموعات قوية وأخرى متوازنة.

وشهدت هذه القرعة العديد من المواجهات المكررة من النسخة الماضية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة، فيما يواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة "إسبانية إيطالية" أخرى بالمجموعة السادسة، على أن يواجه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب نظيره نابولي بالمجموعة الخامسة.

"العين الرياضية" تسلط الضوء خلال التقرير التالي، على المواجهات النارية والمتوازنة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقع ريال مدريد في المجموعة الأولى رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وجالاطا سراي التركي، وهي المجموعة الأسهل نسبيا بين المجموعات الثمانية.

وتعد مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان هي الأقوى في المجموعة الأولى، حيث تكرر الصدام بينهما في دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في آخر 4 مواسم.

وتواجه الفريقان في دور المجموعات من موسم 2015- 2016، وحينها تعادلا سلبيًا في باريس وفاز الريال على ملعبه بهدف دون رد.

وتواجها مرة أخرى في ثمن نهائي موسم 2017- 2018، وحينها فاز ريال مدريد ذهابًا في إسبانيا 3-1، وكرر فوزه في حديقة الأمراء إيابًا بنتيجة 2-1.

وتمكن الريال من حصد 3 نسخ متتالية خلال هذه الفترة وهي 2016 و2017 و2018.

وسبق وأن تواجه الفريقان، 8 مرات سابقة، حقق خلالها الريال الفوز في 4 مناسبات، وخسر مباراتين وتعادل مثلهما.

وفي المجموعة ذاتها، يواجه الريال نظيره جالاطا سراي، ولعبا من قبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2000- 2001، وحينها فاز "المرينجي" على ملعبه ذهابًا 3-2 وخسر إيابًا في "البرنابيو" بثلاثية دون رد.

وتكررت المواجهة في ربع نهائي نسخة 2012- 2013، وفاز الملكي حينها على ملعبه ذهابًا 3-0، وخسر إيابًا 2-3.

وفي موسم 2013-2014، تواجه الفريقان في دور المجموعات وفاز الملكي في 6-1 وكرر الانتصار في إسبانيا 4-1.





أسفرت القرعة عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الثانية رفقة توتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وسرفينا زفيزدا الصربي.

وتعد هذه المجموعة الأكثر توازنا، وصدام بايرن ميونيخ وتوتنهام هو الأصعب، حيث تواجه الفريقان 4 مرات سابقة، حقق خلالها "العملاق البافاري" الفوز مرتين وتعادلا مرة وفاز "السبيرز" مرة واحدة.





تتجدد المواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني، للموسم الثالث على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكانت البداية في موسم 2017- 2018، وحينها فاز السيتي على ملعبه بهدفين دون رد وخسر خارج أرضه بنتيجة 1-2.

وشهد الموسم الماضي، فوز السيتي خارج أرضه بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز على ملعبه بنتيجة 6-0.

فضلا عن ذلك، تعد هذه المرة الأولى التي يلعب فيها السيتي ضد فريق كرواتي في البطولة.

وتضم المجموعة كل من، مانشستر سيتي وشاختار ودينامو زغرب وأتالانتا الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.





تشهد المجموعة الرابعة، وقوع يوفنتوس الإيطالي بقيادة نجمه البرتغالي المخضرم، مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، رفقة بايرليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وتعد هذه المباراة من المواجهات المكررة من النسخة الماضية، حيث تواجها في دور الـ16 وفاز الفريق الإسباني على ملعبه ذهابًا 2-0، قبل أن يحقق اليوفي الريمونتادا إيابًا بثلاثية نظيفة، أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Advertisements

وسبق وأن تواجها في دور المجموعات من موسم 2014- 2015، وفاز الروخيبلانكوس على ملعبه بهدف نظيف، وتعادلا سلبيًا في تورينو.

وتمكن رونالدو من تسجيل 25 هدفا في شباكه، وهو ثاني أكثر الفرق استقبالا على يد النجم البرتغالي، خلف إشبيلية الذي استقبل 27 هدفا.





اصطدم ليفربول بنظيره نابولي مجددا، بعدما سبق وأن تواجها في النسخة الماضية، بدور المجموعات، حيث فاز "البارتنوبي" بهدف دون رد، قبل أن ينجح الليفر في الفوز في ختام دور المجموعات بنفس النتيجة، بهدف المصري محمد صلاح.

ويسعى الليفر للحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية، على حساب توتنهام في المباراة النهائية، بهدفين دون رد.

وتضم المجموعة كل من، ليفربول ونابولي وريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.





وقع برشلونة الإسباني في المجموعة السادسة رفقة بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان وسلافيا براج التشيكي، وهي المجموعة الأصعب في البطولة.

وتعد مواجهة برشلونة لإنتر ميلان، هي الأصعب للبارسا في المجموعة، حيث فشل العملاق الكتالوني، في تحقيق أي فوز على "النيراتزوري" في إيطاليا، خلال 4 مباريات سابقة، بواقع 3 تعادلات وخسارة وحيدة.

ويدخل الإنتر هذه البطولة، بطموحات جديدة، بعدما تولى قيادته المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بداية الموسم الحالي، خلفا للوتشيانو سباليتي.

وبدأ الإنتر الموسم، بعرض قوي، بفوزه الكبير على ليتشي بنتيجة 4-0، ليوجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه.

وبالنسبة لبروسيا دورتموند، فقد التقى مع برشلونة خلال مناسبتين فقط، حقق خلالها البارسا الفوز في مرة وتعادلا في مثلها، وذلك في كأس السوبر الأوروبي 1998، الذي توج به البارسا حينها بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى البارسا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، حين توج به على حساب يوفنتوس الإيطالي بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

ويعد البارسا رابع أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 5 مرات متساويا مع بايرن ميونيخ الألماني، بعد الغريم التقليدي ريال مدريد (13) وميلان (7) وليفربول (6).





تشهد المجموعة الثامنة، صراعا متجددا بين تشيلسي وفالنسيا، حيث تواجها في ربع نهائي موسم 2006-2007، وحينها تعادلا في ستامفورد بريدج 1-1، وفاز البلوز في الميستايا 2-1.

ولعبا معا في دور المجموعات من موسم 2007-2008، وتعادلا في لندن 0-0، وفاز تشيلسي خارج ملعبه 2-1.

وتواجها في دور المجموعات من جديد في موسم 2011-2012، وحينها تعادلا 1-1 في إسبانيا وفاز الفريق اللندني 3-0 بإنجلترا.





تبدأ الجولة الأولى دور المجموعات خلال يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمبر/كانون أول من العام الجاري.

وتنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 على مدار أيام 18 و19 و25 و26 فبراير/شباط من عام 2020، على أن تقام مباريات الإياب على مدار أيام 10و11 و17 و18 مارس/آذار من العام المقبل.

وتبدأ منافسات ذهاب دور الـ8 يومي 7 و8 أبريل/نيسان، بينما تقام مباريات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

أما نصف النهائي، فتقام مباراتا الذهاب يومي 28 و29 أبريل/نيسان، على أن تلعب جولتي الإياب يومي 5 و6 مايو/أيار.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الجديدة من البطولة يوم 30 مايو/أيار 2020.