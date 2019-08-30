- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر انقطاع الطمث على الرغبة الجنسية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن اليأس من المراحل العمرية التى تؤثر على الصحة وفيها تبدأ مرحلة الشيخوخة والإصابة بالأمراض المزمنة ويعتبر انقطاع الطمث من أبرز علامات الوصول لسن اليأس عند النساء مما يؤثر على الحالة النفسية والجسدية والرغبة الجنسية عندها.
انقطاع الطمث
وحسب ما ذكره موقع healthline فإن بعض النساء تعانين من الألم الشديد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بعد انقطاع الطمث، حيث أثبتت الدراسات أن انقطاع الطمث يؤثر سلبا على الرغبة الجنسية وذلك بسبب انخفاض هرمون الإستروجين الذى يؤدى لجفاف المهبل ويسبب ترقق المهبل والمعروف باسم ضمور المهبل.
كما يؤثر انقطاع الطمث على صحة الجسم عموما وعلى الحالة النفسية حيث يسبب الشعور الدائم بالتعب والإرهاق مع الاكتئاب الشديد والتوتر، لذلك ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب بعد انقطاع الطمث وذلك من خلال المتابعة الدورية مع الطبيب لوصف المكملات الغذائية والأدوية التى تعوض الجسم عن العناصر التى افتقدها بسبب التقدم فى العمر، مع الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يؤثر انقطاع الطمث على الرغبة الجنسية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.