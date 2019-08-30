"الصحة العالمية": حرائق الأمازون تفاقم مشاكل التنفس بين الأطفال

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رويترزالجمعة 2019/8/30 08:14 م بتوقيت أبوظبي
حرائق غابات الأمازون انحسرت بشكل طفيف
قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنَّ الحرائق التي تستعر في غابات الأمازون تُمثِّل خطراً على الصحة خصوصاً لمَن يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي وعلى وجه الأخص الأطفال.
وأكدت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات الاجتماعية والبيئية للصحة بالمنظمة الدولية، أنَّ النظام البيئي للغابات المطيرة التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، يتعرَّض للتهديد.
وانحسرت الحرائق في البرازيل بشكل طفيف منذ أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، السبت، للمساهمة في مكافحتها.
وأضافت نيرا: "لدينا بعض الروايات عن زيادة في مشكلات تنفسية بعينها بين الأطفال"، مشيرة إلى إجلاء أفراد يعيشون بالقرب من الحرائق لكن لم ترد تقارير عن حالات وفاة.
وتابعت: "لن تختلف عن غيرها من ملوثات الهواء التي تؤثر على صحتنا وخاصة أمراض القلب والشرايين والمشكلات التنفسية المزمنة".
وأوضحت أنَّ الحرائق لن تسبب على الأرجح مشكلات طويلة الأمد مثل السرطان، الذي يحدث نتيجة التعرض المكثف ولفترات طويلة.
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