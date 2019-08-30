شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى النباتى يعرض معدل ذكاء الجيل القادم للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت خبيرة غذائية من أن الوجبات الغذائية النباتية يمكن أن تعرض معدل ذكاء الجيل القادم للخطر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الدكتورة "إيما ديربيشاير" إن البدعة المنتشرة للوجبات الغذائية النباتية تخاطر بنقص مادة "الكولين" - وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

"الكولين" الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان ، مهم بشكل خاص في الحمل ، عندما يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل.

وحذرت الدكتور "ديربيشاير"، الذي يكتب في مجلة “BMJ Nutrition”، من الابتعاد عن الوجبات الغذائية التي تعتمد على اللحوم ومنتجات الألبان، حيث إن الدليل المتصاعد على أهمية الكولين يجعل من الضروري عدم تجاهل هضه الأطعمة.

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وأضافت: 'نحن معرضون لخفض قوة الدماغ للجيل القادم، حيث أن الوجبات الغذائية النباتية كبيرة ورائعة للبيئة، ولكن فيما يتعلق بالحد من تناول الكولين - وهو أمر حيوي لنمو دماغ الجنين - لم يفكر أحد في الأمر".

وأضاف الباحثون أن القطار يتحرك بسرعة كبيرة ، ويتخلص المزيد من الناس من اللحوم والبيض، لكنه قد يترك العديد من النساء في سن الإنجاب يعانون من نقص في هذه المغذيات الرئيسية.

جدير بالذكر أن "الكولين" ينتجه الكبد أيضًا - لكن الكميات لا تكفي لتلبية متطلبات جسم الإنسان وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر التغذية والمكملات الغذائية.