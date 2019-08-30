شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلر استخداماته أكثر من مجرد نفخ الشفايف والخدود.. الدكتورة إنجى عاطف تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن الفيلر أنه وسيلة لنفخ الشفايف والخدود وتغيير الشكل حتى تبدو المرأة أشبه بالفنانات، ولكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فالفيلر له استخدامات أخرى عديدة.

هذا ما أكدته الدكتورة انجي عاطف، اخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، و الليزر، والتي اوضحت الاستخدامات المتعددة للفيلر في تجميل الوجه.

وأوضحت الدكتورة انجي عاطف في حديثها لـ ”الخليج 365” أن المفهوم السائد على الفيلر المتمثل في نفخ الشفايف والخدود مفهوم قديم للغاية، حيث إنه له استخدامات اخرى لعل ابرزها عودة وجه المرأة لما كان عليه في وقت الشباب.



8 مميزات استخدام الفيلر في تجميل الوجه

واشارت الي انه من خلال الفيلر يمكن تغيير زوايا انعكاسات الاضاءة على الوجه، فمن يعاني من اسمرار اسفل العين بسبب انغماس الجلد اسفل العين، فالفيلر قادر على ملأ هذا الفراغ في الجلد، فينعكس الضوء عليه فيتم التخلص من هذا المظهر، مما يعطي مظهر شبابي رقيق وجميل.

واستطردت حديثها مؤكدة إن الفيلر عبارة عن بروتينات موجودة في الجسم تغذي جلد الوجه لذا فهو يعطي نضارة ويحسن الكولاجين الطبيعي في الوجه ويشد الجلد، ويعتبر هذا من اهم مميزاته لأنه مركب طبيعي وليس غريب عن الجسم .



3 اسباب تعزز استخدام الفيلر مبكراً في تجميل الوجه

ولفتت إن مفهوم الفيلر تغير تماما فهو ليس لنفخ الشفايف والخدود فمن الممكن ان نقوم من خلاله بنحت الوجه، ونرفع جلد الوجه والترهلات الجلدية الموجودة في الوجه، فيمكننا من خلاله تحديد الانف وتحسين مظهرها، وكذلك يمكن تحديد شكل الشفايف الذي حدث حولها تجاعيد مع تقدم العمر، فهدف الفيلر هو المحافظة على معايير الجمال الموجودة بالفعل في وجه المرأة وليس تغيير شكل المرأة تماما.

وفي السياق ذاته، اشارت الدكتورة انجي عاطف إلي انه مع تقدم العمر تقل الدهون في الوجه فيحدث شحوب له فيقوم الفيلر بتعويض تلك الدهون المفقودة، فهناك مناطق في الوجه عند حقنها بالفيلر يتم رفع جلد الوجه وهذا يؤكد ان الهدف هنا ليس النفخ او زيادة حجم نهائياً.

واوصت الدكتورة انجي عاطف بضرورة عمل الفيلر مبكرا حتى نتفادى من خلاله ظهور التجاعيد في الوجه، حيث يتم رفع الخطوط والترهلات قبل ان تحدث وليس بعد حدوثها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب التجميل والليزر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

Advertisements

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .



للتواصل انجي عاطف

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]