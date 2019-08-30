"الروبوت الدودة".. يعالج السكتات ويزيل الجلطات

نجح علماء أمريكيون في تطوير روبوت صغير يشبه الدودة لعلاج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة انسداد الأوعية الدموية وتوصيل الأدوية مباشرة إلى الدماغ.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن أنه يتم توجيه السلك بعرض 0.5 مم عبر الجسم باستخدام الحقول المغناطيسية التي يمكن التحكم فيها بالكمبيوتر.

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وعلى الرغم من أنه لم يتم اختباره على مريض بشري بعد، فإن العلماء أثبتوا نجاح التجربة في نموذج بالحجم الطبيعي للمخ.

وأعرب العلماء عن أملهم في استخدامه يوماً من الأيام لعلاج الأشخاص الذين يعانون من نزيف أو انسداد يهدد حياتهم في المخ وتسريع العلاج لإنقاذ اللحظات الحيوية. ويمكن توجيه الخيوط الآلية "الشبيهة بالديدان" ويبلغ طول بضعة سنتيمترات، عبر الجسم لإيصال الأدوية مباشرة إلى الدماغ أو لإزالة الانسداد.

وذكر العلماء أن الروبوت مصنوع من مزيج مرن من النيكل والتيتانيوم ومغطى بهيدروجيل تشحيم يساعده على الانزلاق عبر أنابيب ضيقة دون إتلاف الأنسجة. ويمكنه نقل العقاقير إلى موقع إصابة الدماغ أو أن يكون مزودا بليزر لتحطيم أي جلطات توقف تدفق الدم.

ويمكن لمثل هذا الجهاز أن يقلل من الوقت الذي يستغرقه الأطباء لإزالة انسداد في المخ في حالة حدوث سكتة دماغية ليحصل مرضى السكتة الدماغية على العلاج بشكل أسرع وتزداد فرص بقائهم على قيد الحياة.

