شكرا لقرائتكم خبر عن ماتفتيش ..5 خرافات حول سرطان الثدى "اعرفى الحقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى واحد من أبرز أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة وخصوصا بين السيدات، فلا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الثدى، فالبعض يعتقد انه نتيجة التغيرات الهرمونية أو نتيجة العوامل الوراثية وهو الاكثر شيوعا، لكن هناك بعض الخرافات، لذلك يقدم الخليج 365 ابرز الاشاعات حول الاصابة بسرطان الثدى وفقا لما ذكره موقع breastcancerوهى:



سرطان الثدى

أكيد عوامل وراثية

يعتقد الكثيرون أن العوامل الوراثية واصابة احدى افراد العائلة بسرطان الثدى هو السبب فى انتشاره بين الاجيال الأخرى، ولكن ليست من الضرورى أن يكون بسبب العوامل الوراثية .

لو لعبت رياضة مش هيجيلك سرطان

الاهتمام باوزن الصحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هيحميكى من سرطان الثدى، على الرغم أن هذه السلوكيات تحد من خطر الاصابة بالمرض ولكنها لا تمنعه.

Advertisements

حمالة الصدر هتجبلك سرطان

يعتقد الكثيرون أن نوعية حمالة الصدر قد تتحكم فى الاصابة بسرطان الثدى ولكن من الشائعات المغلوطة فليس لها علاقة من الأساس.

الثدى الكبير يسبب سرطان

من الخرافات الشائعة ان كلما زاد حجم الثدى زادت فرصة اصابته بسرطان الثدى وهو من الخرافات التى ليس لها أساس علمى.

مضادات العرق تسبب سرطان

قد يعتقد البعض أن استخدام مضادات العرق يسبب الاصابة بسرطان الثدى وهى من الشائعات الغير منطقية وليس لها أساس علمى.