أفكار لصنع حلويات العودة إلى المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - إذا فاجأت طفلك بهذه الحلويات من صنع يديك في البيت، فستزرعين حب المدرسة في نفسه أكثر، وسيرى كل ما حوله زاهياً وبطعم السكر، لكن اتفقي معه أن هذا لن يتكرر إلا في المناسبات التي يحقق بها نتائج عالية، وعرّفيه على أضرار تناولها في كل الأوقات، وليفوز بها قد يفاجئك دائماً بعلاماته العالية.

حلويات مدرسية

وجبة قرطاسية

تحتاجين لطبقات من البسكويت السادة وعجينة السكريات التي يمكنك شراؤها من محلات الحلويات. ضعي أمامك رسومات القرطاسية، وقطّعي العجينة والصقيها برفق على البسكويت، ثم استخدمي أقلام الكريمة الرفيعة لصنع الخطوط.

مدرّس الصف

هو قطعة من البسكويت المستديرة بالشوكولا. يمكنك تحديد النظارة والابتسامة بالكريمة الغامقة، ثم ضعي حبتي كاندي بلون مختلف على النظارة واكتبي بقلم الكريمة «العودة إلى المدارس».

دفتر المذاكرة

هو كيكة إسفنجية، يمكنك شراؤها جاهزة من محلات السوبرماركت الكبيرة. غلفيها بعجينة السكر البيضاء واصنعي قلماً بسيطاً. ضعيه فوق الكيكة واكتبي بالكريمة العبارة التي ترغبين بها.

سبورة الكتابة

كعكة إسفنجية بحجم السبورة الصغيرة. أضيفي إليها الكريمة أو عجينة السكر، كما ترين في الصورة، ثم اكتبي العبارة التي توجهينها لطفلك.

«كب كيك» المدرسة

اصنعي الكب كيك السادة في البيت، أو اشتريه من السوق. زينيه بالكريمة ثم بقطع البسكويت المغطسة بالشوكولاته واكتبي عليها بالكريمة العبارات التي تدل على العودة إلى المدارس.

«كيكة» الأرقام والأحرف

قالب من الحلوى مستدير ومكسو بالكريمة البيضاء. خططيه على شكل دفتر واستعيني بأقلام الكريمة لكتابة الأرقام والأحرف التي ترغبين بها.

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حلويات النجاح

هي قطع من الكعكة الإسفنجية الرفيعة، والتي يمكن شراؤها من السوق، حيث يمكنك رسم الأدوات التي ترغبين بها بواسطة ورق الزبدة ووضعها على «الكيكة»، ثم قصها بالسكين. أخيراً يمكنك تزيينها بعجينة السكر الملونة والكتابة بقلم الكريمة.

بسكويت الحماس

هي قطع من البسكويت السادة، تجدينها عادة في الأسواق موضوعة في كيس واحد. ما عليك سوى تتبع الصورة في وضع الكريمة عليها لتحمس طفلك وتحببه بما هو مقبل عليه.

بسكويت الجمع والطرح

هو قطعة من البسكويت المستطيلة المغطسة بالشوكولا، والمكتوب عليها بقلم الكريمة الرفيع ما تعلمين به طفلك من طرح وجمع.

قلم رصاص

صنعه سهل. قصي «الكيكة» الإسفنجية على شكل قلم وذلك بعد رسمه بواسطة ورق الزبدة ووضعه على الكيكة ثم تحديدها بالسكين، ثم أضيفي الكريمة حسب ما ترغبين أن يكون لون القلم.

ممحاة

يمكن قص «الكيكة» الإسفنجية بواسطة الرسم على الورق، كما ترين في الصورة، ثم تشكيل سطح الممحاة كما ترغبين، كرة أرضية أو أشكالاً من الفاكهة، وتغليفها بعجينة السكر الملونة.

قلم

هو كنايةعن عدة طبقات من الكعكة الإسفنجية موضوعة فوق بعضها على شكل قلم ومغطاة بالكريمة الملونة حسب الرغبة.