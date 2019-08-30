كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:35 مساءً - تعد الفراولة من الفواكه المفضَّلة للسيدات بسبب «مذاقها الحلو». ينصح الأطبّاء وخبراء التغذية المرأة بتناولها خلال فترة الحمل لما فيها من فوائد، تعود على صحتها وصحة ونمو جنينها.عن هذه الفوائد، تحدَّثنا إلى «إسراء الحمد»، اختصاصية التغذية.

عناصر غذائية مهمة

من المهم أن تعتني المرأة بغذائها خلال فترة الحمل وأن تتناول الفواكه والخضار بشكل يومي، كذلك أن تحرص على إدخال الفراولة إلى نظامها الغذائي، لأنها تحتوي على عديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحتها وصحة جنينها، منها فيتامين C ،B ،E وK، ولكلٍّ منها دور في نمو الجنين.

أهم فوائد الفراولة للحامل

تساعد في بناء الخلايا السمعية للجنين وتزيد من ذكائه، لاحتوائها على نسب عالية من اليود.

تعزِّز من صحة الجهاز المناعي، كونها تضم نسباً عالية من فيتامين ج.

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تدعم نمو الحبل الشوكي لدى الطفل لاحتوائها على «الفولات».

تقلِّل من فرص إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية التي قد يتعرض لها خلال فترة تكوينه، لاحتوائها على «الفوليك أسيد».

تحمي الحامل من الإصابة بالإمساك وتسهم في تسهيل عملية الهضم، لاحتوائها على الألياف.

تحتوي على نسبة عالية من المياه، ما يحفظ بشرة الأم من الجفاف.

تقلِّل من فرص إصابة الطفل بالسُّمنة، تصلب الشرايين والأوعية الدموية وأمراض القلب.

تقي من الإصابة بفقر الدم.

تحتوي على مضادات الأكسدة، ما يقلِّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم.

تضم قليلاً من السعرات الحرارية، حيث إن 100 جرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط.