شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة اعرف علاج ضعف الرغبة الجنسية لدى الزوج من الدكتور أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة ضعف الرغبة الجنسية التي قد يعاني منها الزوج لها العديد من الأسباب التي ذكرناها من قبل، ولكن هناك كثيرون يتساءلون عن طرق علاج تلك المشكلة وكيفية التغلب عليها، من أجل حياة مستقرة.

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي طرق التغلب على ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” أن أول خطوة هي التحدث مع هذا المريض ومن خلال الحديث معه يتبين ان كانت مشكلة ضعف الرغبة الجنسية لها بعد نفسي ام عضوي، وثاني خطوة هي إجراء مجموعة من الفحوصات التي نقيم بها مستوى الهرمونات ليس فقط هرمون الذكورة وهرمون اللابتين ولكن مجموعة من الهرمونات الاخرى المكملة لهم، لافتاً إلى أن إجراء هذه الفحوصات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها حيث نتأكد من خلالها إذا كان السبب هو ضعف الانتصاب الذي يؤدي بالتبعية لضعف الرغبة الجنسية.



6 خطوات لعلاج ضعف الرغبة الجنسية

* علاج ضعف الرغبة الجنسية:

اما عن علاج مشكلة الرغبة الجنسية فأكد أنه يتمثل في معرفة السبب اولا حتى نصل الي نتيجة وعلاج في النهاية، فاذا كانت المشكلة سببها ادمان افلام إباحية لابد من ان نقدم لهذا المريض مجموعة من النصائح الهامة مع مساعدة الزوجة والتي تجعله بالتدريج يقلع عن هذه العادة.

واستطرد حديثه : اما اذا كانت المشكلة سببها سرعة قذف او عدم انتصاب فلابد ان نحل هذه المشكلة لأنها هي التي ادت الي قلة الرغبة الجنسية عند الرجل، وتجعله يتجنب اللقاء الزوجي.

وأكد أن ضعف الانتصاب يتم علاجه ولكن في البداية لابد من التعرف على درجة الضعف التي وصل لها، وهناك علاجات دوائية وعلاج اخر يتمثل في الحقن الموضعي، وهناك علاج جراحي يتمثل في زرع الدعامات، اما علاج سرعة القذف فله حلول كثيرة، مشيراً إلي إن علاج الهرمونات حساس للغاية لان البعض لا يستطيع علاج الخلل الهرموني فالعلاج لا يتمثل فقط في اعطاء هرمونات ذكورة، فهناك علاج يتم تناوله بطريقة معينة في اطار متكامل منظم، حتى نصل من خلاله لأفضل النتائج.

وفي السياق ذاته أكد على أهمية التشخيص السليم الذي يساعد على معرفة السبب الذي من خلاله نستطيع ان نقدم للمريض العلاج السليم.

وشدد الدكتور احمد عادل على ضرورة عدم اعتماد المريض على الحبوب المنشطة التي يأخذها وقت الحاجة، لان علاج تلك المشكلة ليس فقط في الحبوب المنشطة ولكن لابد ان يأخذ ما يراه الطبيب مناسب لحالته سواء علاج دوائي متكامل وليس منشطات فقط او حقن موضعي او تدخل جراحي، لاسيما إن موضوع ضعف الرغبة الجنسية موضوع شائع للغاية ومنتشر كثيرا في هذه الايام ويسبب مشاكل كثيرة ليس فقط بين الزوجين فيؤثر على علاقة الرجل بأطفاله

وكذلك يؤثر على عمله واداؤه الوظيفي، وهو موضوع سهل علاجه ولكن على الرجل ان لا يخفي المشكلة التي يعاني منها ويعمل على علاجها مع الطبيب المختص على الفور.

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