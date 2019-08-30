شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية جديدة للسجائر الإلكترونية.. شاب أمريكى مهدد بفقدان رئته بسبب عدوى مميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضحية جديدة للسجائر الإلكترونية لشاب جامعى يبلغ من العمر 20 عاما فقط معرض لخسارة رئته اليسرى نهائيا نتيجة لعدوى نادرة أصابته من السجائر الإلكترونية بعد أن أمضى خمسة أشهر فى المستشفى بسبب التهاب رئوى حاد بسبب تبخير الدم.

بدأ ووكر ماكنايت 20 عامًا من ولاية فلوريدا فى استخدام السجائر الإلكترونية خلال عامه الأول فى جامعة فلوريدا أتلانتيك، وبدأ يعانى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وظن أنها مجرد إصابة خفيفة، لكن بدأ المرض يهاجمه فى شهر مارس الماضى بقىء وارتفاع فى درجة الحرارة نقلته أسرته إلى المستشفى، وشخص الأطباء حالته بالالتهاب الرئوى الحاد وظل فى المستشفى لمدة 5 أشهر كامله لتدهور حالته الصحية، والقرار النهائى للأطباء الآن هو إزالة رئته اليسرى.





وعلى الرغم من لياقة هذا الطالب البدنية والرياضية، إلا أن صحته تدهورت بشكل خطير والسبب وراء تلك الحالة هو تدخين السجائر الإكترونية وإصابته "بالتهاب رئوى حاد" وفيروس مميت وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بدأت عائلته صفحة GoFundMe للمساعدة فى تغطية تكاليف نفقاته الطبيه، حيث تم جمع أكثر من 39000 دولار من هدف أولى قيمته 35000 دولار، ويأتى هذا بعد وقت قصير من كشف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن أنها تحقق فى نحو 200 حالة من أمراض الرئة الحادة فى 22 ولاية يُعتقد أن لها صلة بالسجائر الإلكترونية.