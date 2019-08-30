"شحن" الخلايا الفاتكة الطبيعية يهزم السرطان ويمنع نموه وانتشاره

اكتشف العلماء كيفية "الشحن التوربيني" للخلايا الفاتكة الطبيعية في الجهاز المناعي للمساعدة في منع نمو وانتشار السرطان.

وتعرف الخلايا الفاتكة الطبيعية أو الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)، بأنها "جنود" الجهاز المناعي، وهي تمنع نمو وانتشار الأورام.

واكتشف علماء أستراليون أن بروتينا يسمى activin-A يحظر الخلايا الفاتكة الطبيعية، وهو ما يمنعها من القيام بمهمتها في مكافحة السرطان.

وباستخدام هرمون فوليستاتين (Follistatin)، الذي ينتج بشكل طبيعي، قام الفريق بتثبيط بروتين Activin-A في الخلايا الفاتكة الطبيعية البشرية وفي الفئران المخبرية.

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وأجريت الدراسة من قبل جامعة كوينزلاند ومعهد موناش للكشف عن الطب الحيوي، وقال مؤلف الدراسة البروفيسور نيكولاس هنتنغتون: "هذه النتائج قد تفتح الباب أمام أدوية العلاج المناعية الجديدة".

مضيفا: "يوفر هذا طريقة أعمق وأكثر دواما للتغلب على قمع المناعة الذي يشهده السرطان، ما يحسن من حالة المريض".

وكتب العلماء في الورقة البحثية أن الخلايا الفاتكة الطبيعية أثبتت أنها تحمي من تطور وانتشار السرطان، وأضافوا أن الأورام الخبيثة مرتبطة أيضا بقمع الخلايا الفاتكة الطبيعية.

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