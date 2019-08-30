شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحلول السحرية للتخلص من السمنة نهائياً.. من الدكتور وليد علي عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من السمنة أمر صعب يتطلب العديد من الأشياء التي إذا فعلناها حصلنا على النتيجة التي نرغب بها، ولكن هناك العديد من الحلول الغير معروفة والتي من خلالها نستطيع أن نتخلص من الدهون الزائدة دون أن نبذل مجهوداً.

الدكتور وليد علي عبد الفتاح اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ "رسام القوام وصانع البسمة"، يكشف من خلال حواره لـ ”الخليج 365” عن العديد من الحلول السحرية للتخلص من السمنة بشكل نهائي.



3 طرق لتفادي الإصابة بالسمنة

* ما هي أسباب تفاقم نسبة السمنة في مصر؟

- نسبة السمنة تتفاقم في مصر بسبب سوء التغذية وسوء التعامل مع السمنة وإتباع حمية غذائية خاطئة وتناول أدوية التخسيس بشكل عشوائي، وعدم شرب الماء بشكل جيد وأيضا عدم ممارسة الرياضة، وتناول الأكلات السريعة.

*كيف نتفادى الإصابة بالسمنة؟

- للأسف نحن لا نمتلك ثقافة ممارسة الرياضة وأهميتها للجسم، فضلا على إن ناس كثيرة ليس لديها وقت لممارسة الرياضة، ومن الممكن أن نعوض عدم ممارسة الرياضة بتناول المشروبات الحارقة مثل الشاي الأخضر والقرفة والزنجبيل، أو لمون على كمون، والمرمية من المشروبات التي تعلي نسبة الحرق كثيرا، ومن المهم أن نتناول يوميا 3 لتر من الماء على الأقل.

* ماذا عن الشخص الذي لا يحب تناول تلك المشروبات؟

- من الممكن أن نستبدل تلك المشروبات بالأدوية الحارقة للسعرات الحرارية ولكن بعد استشارة الطبيب ، وأيضا هناك حل سحري وهو ممارسة الرياضة وانا جالس في مكاني دون حركة وهو ما يسمى بالرياضة الساكنة وهي عن طريق غلق العينين لفترة وتخيل إن هناك أسد يجري ورائي وانا أحاول الهرب منه فهذا الشعور سيؤدي إلي إرتفاع نسبة الادريانين في الدم وترفع معدل الحرق بمعدل 100% ويتم حرق من 500 إلي 600 كلوري في خمس دقائق.



4 أساليب سهلة للتغلب على الجوع ليلاً

* لماذا يقبل الإنسان على تناول الأطعمة ليلا بشكل كبيرا وبالأخص الحلوى أو السكريات؟

- لأنه يبدأ نظامه الغذائي اليومي بشكل خاطئ فلابد أن نحافظ على الهرم الغذائي بأن نتناول وجبة الإفطار متكاملة العناصر الغذائية بها نشويات وبروتين والألياف وتناول الماء بكثرة ( 3 لتر ماء على مدار اليوم) مع تناول ثمرة فاكهه مسموحة، مثل برتقالة أو تفاح بدون قشر، مع شرب عصير فريش بعد كل وجبة بساعتين، فبالتالي لو حافظت على ذلك لا أعطي جسمي فرصة للشعور بالجوع، وهناك بعض المرضى أقدم لهم كورس تخسيس من الأدوية الآمنة والتي ترفع من معدل الحرق بصورة كبيرة، فالحرمان من الطعام ليس صحيح على الإطلاق.

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