الإيبولا يحصد 2000 قتيل شرقي الكونغو

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رويترزالجمعة 2019/8/30 12:44 م بتوقيت أبوظبي
الكونغو تعلن إصابة 3 آلاف بالإيبولا
أكدت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز الـ2000 شرقي البلاد.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف.
وأعلنت سلطات الكونغو رسميا في أغسطس/آب من العام الماضي تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة، بعدما تسبب في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.
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