الوجبات السريعة قد تصيب المراهقين بالاكتئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجراها متخصصون في جامعة ألاباما في مدينة برمنجهام الأمريكية أن الوجبات السريعة يمكن أن تساعد على إصابة المراهقين بالاكتئاب.
واكتشف الباحثون زيادة في مستويات الصوديوم وانخفاض في مستويات البوتاسيوم في عينات البول من طلبة المرحلة المتوسطة من التعليم، وأن ذلك ناجم عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والوجبات المجمدة.
وذكرت رئيسة فريق البحث سيلفى مروج رئيسة قسم علم النفس أن انخفاض مستويات البوتاسيوم ناجم عن عدم تناول الفاكهة والخضروات الغنية بهذه المادة مثل الموز والطماطم والفول والبطاطا وغيرها.
وأوصت الدراسة بأن يتضمن أي نظام غذائي أطعمة غنية بالبوتاسيوم كإجراء وقائي لتجنب الإصابة بالاكتئاب
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