شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشى الحصبة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشى وباء الحصبة في أوروبا في الفترة القادمة بعد تسجيل نحو 90 ألف حالة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يتجاوز العدد المسجل العام الماضي ككل.

وذكرت المنظمة، ومقرها جنيف، أن أربع دول، هي ألبانيا وبريطانيا واليونان وجمهورية التشيك، فقدت وضعيتها كدول خالية من الحصبة، وحذرت من أن أوروبا تتراجع فيما يتعلق بجهودها للقضاء على الفيروس الذي يمكن الوقاية منه والذي يمكن أيضا أن يصبح خطيرا.

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وتفيد الإحصائيات بأن الحصبة أودت بحياة 37 شخصا في القارة الأوروبية منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي.

وحدثت نحو 80% من حالات العدوى المسجلة في تلك الفترة في أربع دول في أوروبا الشرقية، هي أوكرانيا وكازاخستان وجورجيا وروسيا.