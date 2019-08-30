فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم السادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع اليوم السادس Advertisements الإفطار: سمك فيليه مشوى مع الفلفل والكوسة. وجبة خفيفة بعد الفطار : 100 جرام من الدجاج مع حبة طماطم واحدة ، مقطعة إلى شرائح. الغداء: 150 جراما من الديك الرومى مع سلطة خضراء وبروكلى وملعقة كبيرة زيت الزيتون. وجبة خفيفة بعد الغداء 100 جرام من الدجاج المشوى. العشاء: 150-200 جرام شرائح لحم مع الفاصوليا الخضراء والبروكلى السوتيه.

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