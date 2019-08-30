شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. تطعيم الأنفلونزا الموسمية مهم لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطعيم الأنفلونزا من التطعيمات المهمة التى يجب أن يحصل عليها كل شخص، ولكن الأمر يزداد أهمية عند مرضى السكر، حيث إنه من الضروري أن يحاول مرضى السكر تجنب الإصابة بالأنفلونزا لأنها تزيد من صعوبة معالجة مرض السكر وتزيد من خطر حدوث المضاعفات، وفقاً لموقع " Health24".

ومع اقتراب موسم عودة الأنفلونزا، يحث الأطباء الأشخاص المصابين بمرض السكري على الحصول على التطعيم.



مرض السكر

ووفقًا للجمعية الأمريكية لمرض السكري لايحصل الكثير من المصابين بمرض السكري على تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل عام، لكن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر في الدم لا يدركون أنهم معرضون لخطر المضاعفات المرتبطة بالأنفلونزا.

مرض السكر عرضة للمضاعفات

وحذرت الجمعية من أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة متعلقة بالإنفلونزا إذا أصيبوا بالفيروس، لذا فإن لقاح الأنفلونزا هو وسيلة آمنة وفعالة لمنع أو تقليل شدة هذه المضاعفات.

وأوضحت أن تناول لقاح الانفلونزا فى فصل الخريف هو وسيلة ممتازة للحد من خطر الاصابة بالمرض وتستغرق دقائق قليلة ولكن يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في صحتك.

كما أن النظافة الجيدة لليدين هي وسيلة أخرى مهمة للحفاظ على صحتك وتجنب الإصابة بالأنفلونزا.

Advertisements



تطعيم الأنفلونزا

وهناك العديد من الفوائد لتطعيم الأنفلونزا الموسمي للأشخاص المصابين بمرض السكري تشمل:

1- إدارة أفضل للسكرى

الانفلونزا وغيرها من الالتهابات يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتعطل خطة اتباع نظام غذائي صحي، لذا تجنب الإصابة بالأنفلونزا يمكن أن يساعد المصابين بمرض السكري على البقاء على المسار الصحيح وإدارة حالتهم.

2- منع المضاعفات

من المرجح أن يتم إدخال المصابين بمرض السكري إلى المستشفى بسبب المضاعفات المرتبطة بالأنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي، وهم أيضا أكثر عرضة للوفاة من الانفلونزا.

3- تعزيز نظام المناعة

مع تقدم العمر، يضعف نظام المناعة لدى مرضى السكر، وكذلك يمكن للأنفلونزا أن تضعف الجهاز المناعي مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة وحتى الموت.