شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب ما بعد الولادة.. كيف يمكن علاجه بهرمونات الحب؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فترة ما بعد الولادة مباشرة بعد ولادة الأم للطفل، وهناك العديد من تغيرات الجسم التي تحدث بعد ولادة تجربة المولود الجديد

الحمل يأتي مع الكثير من الإثارة والخبرات. يخضع جسم المرأة لتغيير هائل بعد الحمل، خاصة بعد الولادة، وهناك حاجة إلى الرعاية المناسبة والاهتمام أثناء الحمل وبعده التغذية السليمة جنبًا إلى جنب مع السلام العقلي مهمة للنساء الحوامل.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة يحدث في النساء بعد الولادة، ويتطور بشكل عام في غضون 4 إلى 6 أشهر بعد الولادة عند الأم التى أنجبت لتجربة الحزن واليأس، وكشفت مجلة نشرتها مجلة "PLOS ONE" أنه يمكن علاج اكتئاب ما بعد الولادة بالأوكسيتوسين، وهو نوع من هرمون الحب.



اكتئاب ما بعد الولادة

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ما هو الأوكسيتوسين

الأوكسيتوسين وفقا لتقرير موقع " healthline" هو هرمون وناقل عصبي يتم إنتاجه في منطقة ما تحت المهاد، النساء لديها مستوى أعلى من الأوكسيتوسين بالمقارنة بالذكور.

يُعرف باسم "هرمون الحب" بسبب زيادة مستوى الأوكسيتوسين أثناء النشوة الجنسية، ويعتبر مفيداً لعلاج القلق والاكتئاب والقضايا المعوية.

وفى دراسة حديثة أشارت دور هرمونات الحب في علاج الاضطرابات النفسية، حيث وجد الباحثين أن هرمون الأوكسيتوسين مهم في إدارة السلوك الاجتماعي والأمومي، كما أنه مفيد أيضًا في علاج الاضطرابات الصحية الأخرى بما في ذلك اكتئاب ما بعد الولادة.

تتسبب خلايا مستقبلات الأوكسيتوسين الموجودة في الدماغ في التعبير عند وجود الإستروجين أيضًا، مما يدل على أن هذه الخلايا المستقبلة تشارك في إدارة سلوك الأم، أيضا أظهرت الدراسة أن الأوكسيتوسين والاكتئاب بعد الولادة يرتبطان ببعضهما.

يؤدي اكتئاب ما بعد الولادة إلى تدهور صحة الأم وتؤثر بشكل سيئ على نمو الطفل، الذى قد يؤثر على 10 إلى 20 % من النساء بعد الولادة، سيساعد هذا البحث الجديد في تطوير تقنيات علاج جديدة وأدوية للاكتئاب بعد الولادة تستهدف خلايا مستقبلات هرمون الأوكسيتوسين.