شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بلع بطارية اللعبة.. إسعافات أولية طارئة لحماية المرىء من الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوادث الأطفال اليومية لا تنتهى من صدمات وسقوط وابتلاع أجسام غريبة، وهذه الحالات تحتاج تدخلا فوريا من الأم لإنقاذ الطفل، وأحد تلك المشكلات هى ابتلاع الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 3 سنوات أشياء تتواجد فى ألعابهم، ونظرا لفضول الأطفال يقومون بفك وتركيب الألعاب ومن ثم وضع البطاريات فى أفواههم وقد يبتلعونها دون قصد.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"هذه البطاريات عالية الجودة التي تعتمد عليها الكثير من الأشياء كالساعات والآلات الحاسبة والكاميرات والألعاب تحتوي على المعادن الثقيلة، مثل الزنك والزئبق والفضة والنيكل والكادميوم والليثيوم، كما أنها تحتوي على محاليل مركزة من المواد الكاوية مثل هيدروكسيد البوتاسيوم والصوديوم مما يمثل خطورة بالغة على صحه الأطفال.

فى حاله ابتلاع الطفل لتلك البطاريات فإنها قد تعلق في المريء، ولو مرت من المريء تصل إلى الأمعاء وتخرج عبر البراز في غضون عدة أيام، وفى هذه الحالة تكون أقل خطورة، ولكن في حالات أخرى قد تلتصق وتضغط على جدار المريء وتبدأ مكوناتها فى التسريب والتي تسبب الحروق ويجب التدخل الطبى فورا لإزالتها.

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إسعافات أوليه طارئة عند ابتلاع طفل البطاريات الصغيرة:

ـ فى حاله ابتلاع الطفل للبطاريات لا يجب إجباره على تناول شراب أو طعام بعدها أو الضغط عليه للتقيؤ.

ـ اجراء فحص عاجل عن طريق الأشعه السينية لمعرفه مكان تواجد البطاريات وهل توقفت بالمرىء ام تحركت إلى داخل الامعاء.