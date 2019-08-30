شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال الذين يقضون قيلولة بعد المدرسة يقدمون أداءً جيدا فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين يقضون قيلولة بعد المدرسة يفعلون أداء جيدا فى الامتحانات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير استطلاعات الرأى إلى أن فترات الاستراحة بعد الظهر يمكن أن تجعل الأطفال نشطاء وقادرين على التحصيل فى الامتحانات.

درس باحثون من جامعة سوانسي أكثر من 5000 طالب في المدارس الابتدائية من جميع أنحاء ويلز.

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ووجد الباحثون أن أولئك الذين قضوا وقتًا في اللعب في فترة ما بعد الظهر، بالإضافة إلى قيلولة فى الصباح، يمكنهم الركض أكثر، وقادرون على الحصول على درجات أعلى فى الامتحانات.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأطفال الذين قضوا وقتًا أطول في الملعب يؤدون أدوارًا أكاديمية أيضًا.

ووجد الباحثون أيضاً أن أولئك الذين لم يحصلوا على استراحة بعد الظهر كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن المشاكل السلوكية، مثل فقدان أعصابهم ، أو العنف أو كسر الأشياء عن عمد، وكان لدى هؤلاء الشباب أيضًا اضطرابات أكثر عاطفية ، مثل الشعور بالوحدة أو أن أحداً لا يحبهم.

وأضاف الباحثون أن حصول الأطفال على قيلولة لمدة ساعة واحدة فقط يومياً بعد الغداء يمكن أن يكونوا أكثر سعادة.