شكرا لقرائتكم خبر عن فرنر فورسمان.. قصة الطبيب الألمانى الحاصل على جائزة نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى ميلاد العالم الطبيب الألمانى فرنر فروسمان الفائز بجائزة نوبل الذي أجرى أول قسطرة قلبية بشرية، نسلط الضوء على كيفية اكتشافه القسطرة.

وفقا لتقرير موقع " thevintagenews " في عام 1929 وضع الطبيب فيرنر فورسمان نفسه تحت التخدير الموضعي وأدخل قسطرة في الوريد فى ذراعه، ولعدم معرفة ما إذا كان القسطرة قد تخترق الوريد أم لا، فقد عرض حياته للخطر ولكن مرت القسطرة بأمان فى قلبه.

عام 1956، شارك فرنر في جائزة نوبل في الطب لتطوير إجراء يسمح بقسطرة القلب، وسمح هذا الإجراء للأطباء بتشخيص وعلاج أمراض القلب بدقة أكبر بكثير من قبل.

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حيث أجرى الطبيب أول قسطرة قلبية بشرية فى عام 1929، بعيدًا عن الخيال ، فإن إلهام الدكتور فورسمان لأداء ما يسمى الآن قسطرة القلب جاء من رسم في كتابه لعلم وظائف الأعضاء الذي يصور أنبوبًا رفيعًا يوضع في حصان.



فرنر

اقترح الدكتور فورسمان الوصول إلى قلب الإنسان من خلال الأوردة في الذراع، والذي كان أكثر سهولة، ولكنه لم يحصل على إذن من العيادة لإجراء تجربته، متجاهلاً رئيسه، وأقنع فورسمان ممرضة غرفة العمليات بمساعدته.

على الرغم من إزعاج كبير الأطباء وقتها، إلا أنه اكتشف اكتشاف فيرنر عندما أظهر الأشعة السينية ، حيث سمح لفورسمان بإجراء عملية قسطرة أخرى على امرأة مريضة بشكل نهائي تحسنت حالتها بعد تعاطيها بهذه الطريقة.