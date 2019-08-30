- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ميجيلكش برد.. 5 نصائح لتقوية مناعتك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا فى الصيف من أصعب المشكلات الصحية، حيث تكون فى أشد حالاتها، وهو ما يؤثر على مناعة الجسم، حيث تكون فى أضعف حالاتها، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق لتحسين مناعتك فى فصل الصيف وتجنب نزلات البرد والأنفلونزا، وفقاً لموقع "Health".5 نصائح لتقوية مناعتك فى الصيف
الإكثار من تناول الفواكه والخضروات
تناول الفواكه الصيفية والخضروات فى الطقس الحار من الأشياء التى تساعد على ترطيب الجسم بالمياه وكذلك توفير الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، ومضادات الأكسدة التى تقى من الأمراض وتقوى جهاز المناعة، مع ضرورة شرب العصائر الصحية الطازجة.اغسل يديك بالماء والصابون
الفيروسات والجراثيم توجد حولنا فى كل مكان على المكاتب والأشياء التى نلمسها وفى الهواء، لذا يجب أن تحافظ على نظافة يديك وتغسلها بالماء والصابون أو تحتفظ بمطهر لليدين على مكتبك.
تناول مكملات البروبايوتيك
مكملات البروبايوتيك من المكملات الغذائية التى تساعد فى تعزيز صحة الهضم من خلال بكتيريا البروبايوتيك أو البكتيريا الجيدة، حيث يمكنها الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الجهاز المناعي.الحصول على ما يكفي من فيتامين د
أشعة الشمس تجعلنا نحصل على فيتامين (د) أو من خلال المكملات الغذائية أو من الأسماك الدهنية مثل: التونة أو الماكريل أو البيض ومنتجات الألبان.النوم الجيد
النوم يقوى الجهاز المناعي، لذا تأكد من أن غرفتك جيدة التهوية وفي درجة الحرارة المناسبة للنوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عشان ميجيلكش برد.. 5 نصائح لتقوية مناعتك فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.