شكرا لقرائتكم خبر عن المنفصلون لديهم ضعف احتمال الإصابة بالخرف مقارنةً بالأشخاص المتزوجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت أن المطلقين لديهم ضعف احتمال الإصابة بالخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظر علماء من جامعة ولاية ميشيغان فى الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف شخص يعانون من مشاكل زوجية مختلفة.

ووجدوا أن المطلقين وخاصة الرجال، أكثر عرضة للإصابة بسرقة الذاكرة على مدى 14 عامًا من نظرائهم المتزوجين.

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يعتقد العلماء أن "اختلاف الموارد الاقتصادية" و"السلوكيات المتعلقة بالصحة" قد يكون جزئياً هو السبب، حيث يتم ربط الدخل المنخفض والشعور بالوحدة بشكل متزايد بالعته.

وأكد الباحثون، أن الدعم الاجتماعى الذى يأتى مع الزواج ، فضلاً عن التهرب من الضغط العاطفى والمالي للطلاق، يرتبط بصحة عامة أفضل.

وقال كبير الباحثين الدكتور هوى ليو: "هذا البحث مهم لأن عدد كبار السن غير المتزوجين فى الولايات المتحدة مستمر فى النمو، حيث يعيش الناس لفترة أطول ويصبح تاريخهم الزوجى أكثر تعقيدًا".