شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب زيادة حجم الثدى لدى السيدات.. بعض الأدوية والهرمونات السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأفكار والمعتقدات الخاطئة التى تدور ببال السيدات عن تغير حجم الثدى بعد الزواج ولكنها معتقد خاطيء ولكن هناك عوامل أخرى تؤدي بالفعل إلى زيادة حجم الثدى الزواج ليس واحداً منهم، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

فالزواج لا يؤثر على حجم الثدي في حين أن لا أحدا يعرف من الذي بدأ الشائعات حول ذلك، والتفسير الأكثر احتمالا لهذا هو زيادة الوزن التقليدية بعد الزواج.

العوامل التي تؤثر على حجم الثدىالحمل

تزداد ثدي المرأة من حيث الحجم والامتلاء أثناء فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التي تسبب احتباس الماء وزيادة حجم الدم بالإضافة إلى أن الجسم يعد نفسه للرضاعة الطبيعية.

الدورة الشهرية

يمكن أن تسبب التقلبات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية تورم الثدي، حيث تؤدي الزيادة في هرمون الاستروجين إلى زيادة حجم قنوات الثدى، وعادة ما تبلغ ذروتها حوالي 14 يومًا في الدورة الشهرية، وبعد حوالي 7 أيام تصل مستويات البروجسترون إلى ذروتها هذا يسبب أيضا النمو في غدد الثدى.

الرضاعة الطبيعية

يمكن أن تسبب الرضاعة الطبيعية زيادة في حجم الثدي، و يمكن أن تختلف أحجام الثديين طوال اليوم حسب مواعيد رضاعه الطفل.

تناول بعض الأدوية

تناول بعض الأدوية قد يؤدي إلى زيادة متواضعة في حجم الثدي ومن الأمثلة على ذلك العلاج ببدائل الاستروجين وحبوب منع الحمل لأن حبوب تحديد النسل تحتوي على هرمونات فقد يكون تأثير النمو مشابهاً لتغيرات الثدي المرتبطة بالحيض.

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المكملات الغذائية

المكملات الغذائية التي تساعد على نمو وعادة ما تحتوي على مركبات تحتوى على الإستروجين.

زيادة الوزن

نظرًا لأن الثديين يتكونان إلى حد كبير من الدهون، فإن زيادة الوزن يمكن أن تزيد أيضًا من حجم الثدي.

نمو غير طبيعي

الثدي يحتوي على الأنسجة الدهنية والليفية قد تصاب المرأة بالتليف أو مجموعات من الأنسجة الليفية التي قد تتسبب في زيادة حجم الثديين عادة ليست هذه الزيادة مزعجة.