شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء ممكن تقع فيها عند ترطيب جسمك.. نصائح لتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص السوائل والماء في الجسم يمكن أن يسبب الجفاف والعديد من المشاكل الأخرى، ووفقا لتقرير موقع " thewellnessway" غالبًا ما يسبب الجفاف الكثير من العطش وحتى بعد شرب الماء.

يمكن أن تحدث مشاكل الجفاف للأشخاص من أي عمر، ولكن الأطفال الصغار والكبار يقعون فريسة لذلك لدعم تناول المزيد من الماء الذى قد يعرضهم للجفاف.



ترطيب الجسم

أخطاء ترتكبها عند محاولة ترطيب جسمك

عدم شرب كمية كافية من الماء

يحتاج الرجال إلى حوالي 3.7 لتر من الماء يوميًا، وتحتاج النساء إلى 2.7 لتر من الماء يوميًا، كل شخص لديه نوع مختلف من الجسم ويحتاج إلى كميات مختلفة من الماء، فعلى سبيل المثال إذا كنت نشيطًا أو تقضي وقتًا أطول بالخارج في الصيف، فأنت بحاجة إلى المزيد من الماء أكثر من الشخص الذي يجلس فى المنزل طوال اليوم.

شرب الماء على معدة فارغة

إذا كنت تعاني من مشكلة الجفاف، فإن شرب الماء (عادي) على معدة فارغة يمكن أن يضر بك، في مثل هذه الحالة يمكن أن تكون المشروبات الأخرى مثل عصير البرتقال والحليب مفيدة للحفاظ على رطوبتك، تساعد المشروبات الجسم على امتصاص الماء والحفاظ على ترطيبه

عدم شرب الماء بعد التمرين

عدم شرب الماء قبل وبعد التدريبات يمكن أن يؤدى إلى الجفاف، عندما تقوم بتمرين، يخرج الماء من الجسم عن طريق العرق، كما أن التنفس يخرج كميات مختلفة من العرق ، ولكن شرب الماء قبل وبعد التدريبات يساعدك على البقاء رطب.

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تجنب الأطعمة الغنية بالمياه

للتغلب على نقص الماء في الجسم، تناول مثل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وتشمل الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل:

البطيخ

البرتقال

موز

خيار

طماطم

الفراولة

جريب فروت