شكرا لقرائتكم خبر عن لسه الوقت مفاتش.. 5 خطوات للحفاظ على صحتك فى أى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نمط حياة صحى من الأشياء الأساسية التى يجب أن يعتمدها أى شخص فى حياته، مهما تقدم فى العمر، فى هذا التقرير نتعرف على 5 خطوات للحفاظ على صحتك فى أى عمر، وفقاً لموقع " Hopkins medicine".

وبحسب دراسة أجريت على 6 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 44 و 84 سنة لأكثر من 7 سنوات، فإن تغييرات نمط الحياة مثل: الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحى، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، التخلص من السمنة قللت من خطر الوفاة بنسبة 80%.

وهناك عدد من الخطوات التى تساعدك للحفاظ على صحتك ويمكنها أيضًا إبطاء عملية الشيخوخة.



نمط حياة صحى

خطوات للحفاظ على صحتك فى أى عمرالنشاط وممارسة الرياضة

التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، وهذا يعني أنك تحافظ على صحتك لفترة أطول خاصة عند التقدم فى العمر، مقارنةً مع شخص يقضي آخر خمس أو عشر سنوات من العمر يصارع الأمراض المزمنة.

ممارسة التمارين الرياضية هو أيضًا أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع الخرف والتغيرات المعرفية الأخرى، يمكنك ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

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تحسين النظام الغذائي

اتباع نظام غذائي صحى يساعد في تجنب الخرف ويقلل المخاطر الصحية الأخرى، واحرص على أن يحتوى النظام الغذائى الصحى على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك ونسبة منخفضة من اللحوم والسكر وكل ذلك يساعد خلاياك على العمل بشكل أفضل.

الحصول على النوم الجيد

قلة النوم تؤثرعلى الذاكرة والعواطف والوزن وحتى مظهرك، ووفقًا لمؤسسة National Sleep Foundation، فإن معظم مشكلات النوم ناتجة عن الشخير والآثار الجانبية للأدوية والحالات الطبية الأساسية، مثل ارتداد حمض المعدة ومشاكل الاكتئاب والبروستاتا.

توقف عن التدخين

بعد أقل من 24 ساعة من التوقف عن التدخين، هناك انخفاض في خطر الإصابة بنوبة قلبية، بحسب ما كشفت الدراسات، ويمكنك ممارسة الرياضة مثل: المشى، ركوب الدراجة لتساعدك على الإقلاع عن تدخين السجائر.

تشغيل عقلك

سواء كانت تتعلم لغة أو تجرب مجالاً جديداً للعمل، فإن عقلك يحب معالجة المهام الجديدة، اجعل هدفك مواصلة التعلم مع تقدمك في العمر.