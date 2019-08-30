شكرا لقرائتكم خبر عن فى سنة أولى أمومة.. تعرفى على نوع بكاء الطفل لسهولة التواصل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اللحظات الأولى لقدوم الطفل إلى الحياة يبدأ إشارات تواصله مع العالم الخارجى بالبكاء للتعبيرعن متطلباته وحاجاته، ومع تقديم الوقت فى الأسابيع والشهور الأولى تبدأ الأم بفهم رغبات طفلها عن طريقة نوع بكائه فتعلم متى يريد أن يأكل ومتى يريد أن ينام وأيضا إذا كان مريض، فالبكاء هو الطريقة التي يستخدمها الطفل لطلب المساعدة عند الجوع أو عدم الراحة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" فإن الطفل يمر بفترات من الإنزعاج خلال اليوم دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك كالجوع أو عدم الراحة وهذا النوع من البكاء يساعد الطفل على التخلص من الطاقة الزائدة وبالتالي رجوعه إلى حالة الهدوء .

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ومعرفة نوع البكاء عند الطفل يساعد الأم فى تلبيه طلباته وأنواعه هى:

- بكاء الجوع عادة يكون قصيرا ويمتاز بعلو الصوت وانخفاضه.

- بكاء الغضب يكون غير منتظم.

- بكاء الألم يكون مفاجئ ومرتفع مع صرخات عاليه تتبع بوقوف الصوت والأنين.

طرق بسيطة لمساعدة الطفل على النوم:

فى الأيام الأولى للطفل لا يمكنه التمييز بين الليل والنهار والمر يحتاج إلى تدريب الطفل لضبط ساعات نومه ويتم ذلك عن طريق الحفاظ على فترة الرضاعة في الليل هادئة ما أمكن وتجنب الاضاءه وعدم إطالة وقت غيار الطفل خلال ساعات الليل ، وإذا نام الطفل في وقت الظهيرة أكثر من 3 إلى 4 ساعات يجب ايقاظه واللعب معه لتعويده أن النهار للعب والليل للنوم والهدوء.