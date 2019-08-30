شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير منظمة الصحة العالمية.. الخائفون من تعاطى لقاح الحصبة يغيرون اعتقادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن المشكّكين في اللقاحات قد يكونون أكثر عرضة لتلقي التطعيم عند تفشي المرض في مكان قريب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك عدد متزايد من الأمريكيين لا يثقون في مسئولي الصحة الحكوميين، ولا سيما اللقاحات.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا متشككين في المنظمات الصحية الفيدرالية، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، اتخذوا قرارات بشأن اللقاحات - إلى حد ما - بناءً على مدى قربهم من تفشي المرض.

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ووجد فريق جامعة أيداهو أن تهديد المرض الذي يمكن الوقاية منه - مثل تفشي مرض الحصبة المستمر - اقترب أكثر فأكثر ، حتى الأشخاص الذين لم يثقوا بالتوصيات الحكومية تعاطوا اللقاح.

وقال الدكتور فلوريان جوستوان ، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بالجامعة: "المواطنون الذين يشككون في مركز السيطرة على الأمراض ومؤسسات مماثلة يبنون عملية اتخاذ القرارات بشأن التطعيم لديهم إلى حد ما على ما إذا كان هناك مرض معين يحدث بالقرب من مجتمعهم أم لا".

أصبحت الشكوك حول اللقاحات أكثر انتشارًا بفضل المعلومات الخاطئة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبعض التطعيمات التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خفيفة و تربط اللقاحات بالتوحد.

وقال الدكتور مايكل أنجارون ، أستاذ مساعد في الطب في كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في فاينبرج في شيكاغو ، لصحيفة ديلي ميل: "هناك إصابات لم نشهدها منذ سنوات أو لا يمكننا تذكر آخر مرة رأيناها".