شكرا لقرائتكم خبر عن لربات البيوت.. "النفتالين" خطر على الصحة ويكسر خلايا الدم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ الكثير من السيدات لإستخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات وتواجدها بالمنزل، ومن بينها ماده "النفتالين" وهي عبارة عن مواد بلورية بيضاء اللون تستخدم للحفاظ على الملابس عند تخزينها تتميز برائحة نفاذة لقتل الحشرات الصغيرة بآلية غير معروفة حيث تتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية وهذه المادة لا تتواجد فقط في المبيدات الحشرية بل تنتج أيضا من حرائق الغابات وعوادم السيارات وحتى من دخان السجائر.

ووفقا لموقع " healthline" فإن هذه المادة الكيميائية يجب أن تتوافر بتراكيز عالية حتى تكون قادرة على قتل الآفات والحشرات الصغيرة عندما تتحول إلى الحالة الغازية وهو ما يمثل خطورة على صحة عند استنشاقها أو قيام الأطفال بإبتلاعها أثناء لعبهم أو عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام هذه الماده مما يؤدى إلى كثير من المشاكل الصحية الخطيرة .

التعرض لهذه المواد الخطرة يعتبر من الأشياء الشائعة سواء عن طريق أكلها لأنها تشبه الحلوى أو إستنشاقها أو عند إرتداء الملابس أو إستعمال الأغطية المحفوظة بهذه المواد دون غسلها مما يتسبب فى تكسر خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة مما يؤدى للشعور بالصداع والغثيان والدوار ، وفى حاله ابتلاعها من جانب الأطفال يؤدى ذلك إلى إصابتهم بالإسهال والحمى وآلام في البطن وتغير لون البول إلى الأحمر.

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ويجب عدم استخدام تلك المادة فى حفظ الأمتعه والملابس لخطورتها على الصحة واستبدالها بأكياس محكمة ف الاغلاق لعدم دخول الهواء إلى الملابس او المفروشات التى تريد ربه المنزل فى تخزينها.

وفى حاله تم استخدامه يجب قبل استعمال المفروشات والملابس المحفوظة بالنفتالين تعريضها لأشعة الشمس مرتين على الأقل ونفضها قبل إرجاعها مرة أخرى للأدراج والخزانات، بالإضافة إلى تنظيف الأدراج والخزانات بإستعمال المكنسة الكهربائية قبل وضع الأغراض فيها.